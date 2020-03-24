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即市新聞

24/03/2020 09:34

《異動股》阿里巴巴仍升近２％，市傳軟銀擬售持股涉１５０億美元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》「ＡＴＭ」股之一的阿里巴巴（０９９８８）暫未受傳聞軟銀
計劃出售持股的消息影響，現價仍隨市升１﹒６５％，報１７２﹒８００元；成交約２１８萬股
，涉資３﹒７９億元。
　　據彭博社引述知情人士透露，軟銀計劃出售阿里巴巴股份，減持金額約１２０億至１５０億
美元。整體目標籌集４１０億美元，維持受新冠肺炎疫情打擊的業務。
　　「ＡＴＭ」股騰訊（００７００）及美團點評（０３６９０）分別報３６４﹒４元升
４﹒７１％，及報８７﹒４元升８﹒１７％。
　　現時，恆生指數報２２４７８，升７８２點或升３﹒６１％，主板成交９５﹒０４億元。國
企指數報９１１１，升４﹒１１％或升３６０點。
　　上證綜合指數報２７０７，升４７點或升１﹒７７％，成交１７５﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報９８９６，升２０５點或升２﹒１２％，成交２８０﹒８４億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＡＴＭ股：
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　１７２﹒８００元　　　升１﹒６４７％
　　騰訊控股（００７００）　　　３６４﹒４００元　　　升４﹒７１３％
　　美團點評（０３６９０）　　　　８７﹒４００元　　　升８﹒１６８％

　　其他新經濟股：
　　閱文集團（００７７２）　　　　３１﹒５００元　　　升３﹒９６０％
　　網龍　　（００７７７）　　　　１７﹒４４０元　　　升３﹒３１８％
　　同程藝龍（００７８０）　　　　１０﹒０６０元　　　升３﹒７１１％
　　美圖公司（０１３５７）　　　　　１﹒４７０元　　　升４﹒２５５％
　　小米集團（０１８１０）　　　　　９﹒８８０元　　　升４﹒０００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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