《異動股》阿里巴巴仍升近２％，市傳軟銀擬售持股涉１５０億美元

《經濟通通訊社２４日專訊》「ＡＴＭ」股之一的阿里巴巴（０９９８８）暫未受傳聞軟銀

計劃出售持股的消息影響，現價仍隨市升１﹒６５％，報１７２﹒８００元；成交約２１８萬股

，涉資３﹒７９億元。

據彭博社引述知情人士透露，軟銀計劃出售阿里巴巴股份，減持金額約１２０億至１５０億

美元。整體目標籌集４１０億美元，維持受新冠肺炎疫情打擊的業務。

「ＡＴＭ」股騰訊（００７００）及美團點評（０３６９０）分別報３６４﹒４元升

４﹒７１％，及報８７﹒４元升８﹒１７％。

現時，恆生指數報２２４７８，升７８２點或升３﹒６１％，主板成交９５﹒０４億元。國

企指數報９１１１，升４﹒１１％或升３６０點。

上證綜合指數報２７０７，升４７點或升１﹒７７％，成交１７５﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報９８９６，升２０５點或升２﹒１２％，成交２８０﹒８４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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ＡＴＭ股：

阿里巴巴（０９９８８） １７２﹒８００元 升１﹒６４７％

騰訊控股（００７００） ３６４﹒４００元 升４﹒７１３％

美團點評（０３６９０） ８７﹒４００元 升８﹒１６８％



其他新經濟股：

閱文集團（００７７２） ３１﹒５００元 升３﹒９６０％

網龍 （００７７７） １７﹒４４０元 升３﹒３１８％

同程藝龍（００７８０） １０﹒０６０元 升３﹒７１１％

美圖公司（０１３５７） １﹒４７０元 升４﹒２５５％

小米集團（０１８１０） ９﹒８８０元 升４﹒０００％

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（ｅｃ）

