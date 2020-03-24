《午市前瞻》市場情緒暫時穩定，港股或能上試２３０００

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美國聯儲局宣布第二波量化寬鬆行動，史無前例推出金額

無上限買進債券，把介入範圍擴大到公司債與市政債市場。並傳出參議院共和民主兩黨有機會達

成派錢方案協議預料最快本周三（２５日）再作表決，雖然無力挽救美股三大指數頹勢，但美國

總統特朗普其後指，正研究如何重新啟動美國經濟。另外，英國唐寧街首相府表示，約翰遜與中

國國家主席習近平同意在二十國集團框架內合作，支持全球經濟及較脆弱的國家，道指期貨出現

反彈，港股今早裂口高開８０１點報２２４９７點，收復兩萬二關，藍籌股普漲，進出口股如創

科（００６６９）及手機設備股錄明顯升勢，刺激恆指最高見２２６７４點升９７８點。是日焦

點股為績後的中聯通（００７６２）及恆地（０００１２），前者一度漲逾１４％為今早表現最

佳藍籌，後者盤中創逾三年低表現最差。隨美股指數期貨企穩，恆指午收仍漲７７２點或３﹒５

６％，報２２４６８點，主板成交７１８﹒７８億元。國企指數報９０９７，升３４６點或升

３﹒９６％。

重磅股見反彈，匯控（００００５）升１﹒２４％，報４４﹒７５元；港交所

（００３８８）揚４﹒７３％，報２２１﹒４元；建行（００９３９）升３﹒８７％，報

６﹒１８元；友邦（０１２９９）走高３﹒７４％，報６３﹒８元。；騰訊（００７００）升

３﹒３９％，報３５９﹒８元。

Ａ股兩市升勢不俗，上證綜指報２６９９點，升３９點或１﹒４８％，成交１５３４﹒９２

億元人民幣。深證成指報９８２４點，升１３３點或１﹒３８％，成交２４３４﹒６１億元人民

幣。



＊恆地停派紅股，股價逆市挫近２％＊



恆地去年基礎盈利為１４６﹒４億元大減２６％，加上２０１２年以來首次停派１０送１紅

股，股東明顯不賣帳，半日跌１﹒７６％，報２７﹒８５元，集團績後遭多間大行下調目標價，

最低的是匯證，下調近三成至２３﹒３元。其他地產股則跟隨大市向上，新地（０００１６）升

２﹒９％，報９４﹒１５元；新世界（０００１７）揚３﹒９４％，報７﹒９１元；嘉里建設

（００６８３）升３﹒５２％，報１８﹒２２元。長實（０１１１３）走高２﹒９７％，報

３６﹒４５元。



＊中聯通股息增派一成，急漲１１％＊



中聯通（００７６２）去年純利１１３﹒３億元人民幣，按年升１１﹒１％，增派末期息逾

一成，收漲１１﹒７６％，報４﹒５６元。業績造好，中港同業均走高。中移動（００９４１）

升６﹒１９％，報５６﹒６５元；中國電信（００７２８）抽高９﹒０５％，報２﹒２９元；香

港電訊（０６８２３）升４﹒２２％，報９﹒８７元；數碼通（００３１５）揚２﹒６８％，報

４﹒２１元。



＊東京奧運會確立延期，體品股倒升＊



昨日特首林鄭月娥宣布，將修例禁止全港領有酒牌食肆及會所等賣酒，似乎未有影響酒業股

向上，潤啤（００２９１）升２﹒４９％，報３２﹒９元；百威亞太（０１８７６）揚

３﹒５２％，報２０﹒６元。青島（００１６８）發布Ａ股限制性股票激勵計劃公告，宣布擬向

激勵對象授予１３５０萬股限制性股票，Ａ股漲停，Ｈ股亦急升１４﹒２６％，報３６﹒４５元

。其他食品股方面，康師傅（００３２２）公布截至去年純利按年勁升３５％，增派特別息，升

４﹒５２％報１２﹒９６元；售賣嬰兒奶粉等產品的Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）去年多賺

１９％，股價急漲１３﹒５４％，報２６元。

國際奧委會最資深委員龐德Ｄｉｃｋ Ｐｏｕｎｄ受媒體訪時確認２０２０東京奧運會延期

舉辦，或推遲至明年。市場早已消化相關消息，體品股今早見反彈，安踏體育（０２０２０）揚

５﹒３５％，報５２﹒２元；３６１度（０１３６１）升２﹒５％，報１﹒２３元；特步

（０１３６８）走高５﹒０７％，報２﹒２８元；李寧（０２３３１）升６﹒３８％，報

１８﹒０２元。裕元集團（００５５１）上日急插近１７％，今反彈３﹒４％，報１０﹒３４元

。



＊傳蘋果取消限購，手機設備孖寶升＊



特朗普表示，不考慮新旅遊禁令，亦指美國經濟很快會重新啟動，部分新型肺炎感染率相對

較低的州份或率先恢復經濟活動，加上憧憬民主共和兩黨最終能就派錢方案達成協議，刺激出口

股走高，創科升４﹒３６％，報４４﹒３元；敏華（０１９９９）走高３﹒４９％，報３﹒８５

元；申洲國際（０２３１３）升１﹒９８％，報７４﹒６元；萬洲國際（００２８８）稍後時間

公布業績，漲７﹒５５％，報６﹒４１元。

外媒報道指，蘋果上周對ｉＰｈｏｎｅ在內多款產品新增的購買限制，據悉已取消。另外美

國貿易代表辦公室發信蘋果公司，批准Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ由對華關稅中排除。蘋果概念及

其他手機設備股均漲，舜宇（０２３８２）升６﹒７９％，報１０２﹒２元；瑞聲

（０２０１８）抽高５﹒５６％，報３７﹒９５元；比亞迪電子（００２８５）升３﹒０１％，

報１１﹒６２元；中興（００７６３）升４﹒３７％，報２１﹒５元；丘鈦科技（０１４７８）

揚４﹒４７％，報８﹒１８元。



＊黃偉豪：飲品內需股短期炒作，惟不宜高追＊



隔晚美國聯儲局再有大動作救市，突然推出無限量寬（ＱＥ），提振市場信心，亞洲股市上

揚，港股早段亦反彈近千點。中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，聯儲局加大

救市力度對市場有一定的穩定情緒作用，該項措施保障了市場的流動性，能阻止金融危機的發生

。但並不代表負面因素已消除，目前市場仍在關注華府的刺激經濟政策的出台，及各國封城對遏

止疫情的有效性，因此本次仍是短期反彈。若未來有更多刺激政策出台，港股有機會衝上

２３０００點，若不能突破，則暫於２２２００點至２２８００點間波動。

上日公布業績的中國飛鶴及Ｈ＆Ｈ（０１１１２）本日升勢凌厲，亦帶動其他飲品類內需股

上漲。黃偉豪認為，近日飲品類內需股走勢較強勢，主因是目前內地疫情已穩定，市場開始炒國

策如何刺激經濟，而這類股份的市場正正是內部消費，短線有炒作空間。而且從業績看，這類股

的盈利也較為穩健。不過，他指出現時該類股估值不平且升勢過急，不宜高追，不如吸納科網股

（例如ＡＴＭ股）及基建股，他們對港股有較大的推動力。（ｆｚ、ｎｓ）

