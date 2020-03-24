【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５５﹒５億人幣，買建行騰訊沽中移動

《經濟通通訊社２４日專訊》美國聯儲局推無限量寬，亞太股市今日顯著造好，加上湖北省
逐步「解封」，刺激中港兩地股市今日大幅反彈。恆指高開８０１點，報２２４９７，升幅一度
收窄至６８７點，低見２２３８３，之後重拾升勢，半日升８１７點，報２２５１３。午後美股
期貨升幅擴大，帶動恆指突破上午高位，最多升１０５６點，高見２２７５３。恆指最終收報２
２６６３，升９６７點或４﹒４６％。
按額度計算，北水全日淨流入５５﹒５億元人民幣，減少４６％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、中國飛鶴（０６１８６）；淨賣出最
多的依次是中國移動（００９４１）、中國平安（０２３１８）、中芯國際（００９８１）。
主板成交１３７７﹒９７億元增加０﹒２％。其中港股通成交２５２﹒７億元，佔總成交
１８﹒３％。
＊北水繼續掃建行，中移動捱沽＊
今日重磅股全線走強，建行升５﹒３８％，報６﹒２７元；宣布騰訊雲推出雲會議解決方案
的騰訊升４﹒９４％，報３６５﹒２元；北水分別流入 １３﹒８７億元及６﹒５７億元。
中國飛鶴升９﹒０５％，報１３﹒５元；；獲北水熱情掃貨，淨流入１﹒６１億元。
中移動（００９４１）升６﹒０９％，報５６﹒６元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額２﹒４
４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行 （００９３９） １３﹒８７
騰訊控股 （００７００） ６﹒５７
中國飛鶴 （０６１８６） １﹒６０
藥明生物 （０２２６９） １﹒５８
小米集團 （０１８１０） １﹒２７
淨沽出最多港股：
中國移動 （００９４１） －２﹒４４
中國平安 （０２３１８） －２﹒２２
中芯國際 （００９８１） －０﹒９７
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（ｃａ）
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