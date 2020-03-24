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24/03/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５５﹒５億人幣，買建行騰訊沽中移動

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國聯儲局推無限量寬，亞太股市今日顯著造好，加上湖北省
逐步「解封」，刺激中港兩地股市今日大幅反彈。恆指高開８０１點，報２２４９７，升幅一度
收窄至６８７點，低見２２３８３，之後重拾升勢，半日升８１７點，報２２５１３。午後美股
期貨升幅擴大，帶動恆指突破上午高位，最多升１０５６點，高見２２７５３。恆指最終收報２
２６６３，升９６７點或４﹒４６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５５﹒５億元人民幣，減少４６％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、中國飛鶴（０６１８６）；淨賣出最
多的依次是中國移動（００９４１）、中國平安（０２３１８）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交１３７７﹒９７億元增加０﹒２％。其中港股通成交２５２﹒７億元，佔總成交
１８﹒３％。

＊北水繼續掃建行，中移動捱沽＊

　　今日重磅股全線走強，建行升５﹒３８％，報６﹒２７元；宣布騰訊雲推出雲會議解決方案
的騰訊升４﹒９４％，報３６５﹒２元；北水分別流入　１３﹒８７億元及６﹒５７億元。
中國飛鶴升９﹒０５％，報１３﹒５元；；獲北水熱情掃貨，淨流入１﹒６１億元。
　　中移動（００９４１）升６﹒０９％，報５６﹒６元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額２﹒４
４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　１３﹒８７
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　６﹒５７
　　中國飛鶴　　　　（０６１８６）　　　　　　１﹒６０
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒５８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒２７

　　淨沽出最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－２﹒４４
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　－２﹒２２
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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