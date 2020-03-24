【北水炒Ｄ乜】北水淨流入５５﹒５億人幣，買建行騰訊沽中移動

《經濟通通訊社２４日專訊》美國聯儲局推無限量寬，亞太股市今日顯著造好，加上湖北省

逐步「解封」，刺激中港兩地股市今日大幅反彈。恆指高開８０１點，報２２４９７，升幅一度

收窄至６８７點，低見２２３８３，之後重拾升勢，半日升８１７點，報２２５１３。午後美股

期貨升幅擴大，帶動恆指突破上午高位，最多升１０５６點，高見２２７５３。恆指最終收報２

２６６３，升９６７點或４﹒４６％。

按額度計算，北水全日淨流入５５﹒５億元人民幣，減少４６％。北水淨買入最多的個股依

次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、中國飛鶴（０６１８６）；淨賣出最

多的依次是中國移動（００９４１）、中國平安（０２３１８）、中芯國際（００９８１）。

主板成交１３７７﹒９７億元增加０﹒２％。其中港股通成交２５２﹒７億元，佔總成交

１８﹒３％。



＊北水繼續掃建行，中移動捱沽＊



今日重磅股全線走強，建行升５﹒３８％，報６﹒２７元；宣布騰訊雲推出雲會議解決方案

的騰訊升４﹒９４％，報３６５﹒２元；北水分別流入 １３﹒８７億元及６﹒５７億元。

中國飛鶴升９﹒０５％，報１３﹒５元；；獲北水熱情掃貨，淨流入１﹒６１億元。

中移動（００９４１）升６﹒０９％，報５６﹒６元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額２﹒４

４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １３﹒８７

騰訊控股 （００７００） ６﹒５７

中國飛鶴 （０６１８６） １﹒６０

藥明生物 （０２２６９） １﹒５８

小米集團 （０１８１０） １﹒２７



淨沽出最多港股：

中國移動 （００９４１） －２﹒４４

中國平安 （０２３１８） －２﹒２２

中芯國際 （００９８１） －０﹒９７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

