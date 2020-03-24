【香港政情】泛民協調立會選戰，民主黨：選前民調若失利願棄選

９月立法會選舉，泛民近日開始討論如何集中票源爭取逾半議席。民主黨選委會主席李永達

指政黨得失不重要，舉例若目標於九龍西取４席，「如黃碧雲排第５，我會叫佢棄選！」

當事人黃碧雲昨（２３日）指，完全同意民主黨的立場，認為推動民主運動重要性，肯定高

於黨派和個人利益。

李永達又指，民主黨中委會曾討論，一旦選前數日的民調顯示，民主黨候選人排名在目標議

席外，會停止拉票和棄選，所有選區適用。《香港經濟日報》（ｚｚ）

