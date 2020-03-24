【新冠肺炎】受疫情拖累，港鐵上月本地客１３年低，按月跌３８％

新冠肺炎疫情１月中先在內地大爆發，香港逐步提高防疫力度，港鐵（０００６６）公布，

２月本地服務客量按月跌３８％至７１４０萬人次，日均僅２６４萬人次使用，是２００７年４

月以來最低，意味港鐵客量回到與九鐵合併前。

新冠肺炎爆發以來，香港企業以在家工作減少員工流動，連同學校停課、自由行冰封，港鐵

２月本地服務客量再度急跌，較１０月曾全線封站低位相比，２月客量再少３４％。

《香港經濟日報》

