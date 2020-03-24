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24/03/2020 11:30

【新冠肺炎】ＨＫＴＶｍａｌｌ：口罩機已到，料兩至三星期後開賣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》香港電視（０１１３７）旗下ＨＫＴＶｍａｌｌ於
ｆａｃｅｂｏｏｋ表示，口罩機已由台灣送往將軍澳總部，將進行組裝、調整及試產，口罩機準
備投入生產之前，無塵車間會再進行一次大清潔及消毒，之後要通過測試及驗證，料兩至三星期
後口罩便可開賣。
　　ＨＫＴＶｍａｌｌ上月在台灣以２０萬美元購入口罩機，Ｆｉｌｔｅｒ過濾網材料早前已經
到貨，估計可製作超過１００萬個口罩。（ｂｉ）

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