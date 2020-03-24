【新冠肺炎】ＨＫＴＶｍａｌｌ：口罩機已到，料兩至三星期後開賣

《經濟通通訊社２４日專訊》香港電視（０１１３７）旗下ＨＫＴＶｍａｌｌ於

ｆａｃｅｂｏｏｋ表示，口罩機已由台灣送往將軍澳總部，將進行組裝、調整及試產，口罩機準

備投入生產之前，無塵車間會再進行一次大清潔及消毒，之後要通過測試及驗證，料兩至三星期

後口罩便可開賣。

ＨＫＴＶｍａｌｌ上月在台灣以２０萬美元購入口罩機，Ｆｉｌｔｅｒ過濾網材料早前已經

到貨，估計可製作超過１００萬個口罩。（ｂｉ）

