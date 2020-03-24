中電信去年純利按年跌３﹒３％，派末期息１２﹒５港仙

《經濟通通訊社２４日專訊》中電信（００７２８）公布截至去年１２月底止全年業績，純
利約為２０５﹒１７億元（人民幣．下同），按年跌３﹒３％；若剔除中國鐵塔（００７８８）
於２０１８年上市一次性稅後收益後，純利按年增長２％；每股基本盈利０﹒２５元，按年跌
３﹒８５元，派末期息０﹒１２５港元。
期內，收入為３７５７﹒３４億元，按年跌０﹒４％；ＥＢＩＴＤＡ約１１７２﹒１５億元
，按年升１２﹒５％。（ｙｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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