李小加：不認同停市觀點，本港市場並非沒有「減震器」和穩定措施

《經濟通通訊社２４日專訊》港交所（００３８８）行政總裁李小加發表網誌表示，由於新

冠肺炎疫情和宏觀經濟環境的影響，近期全球金融市場經歷了過山車式的巨幅波動，面對這種前

所未有的動盪，焦慮和恐慌不斷升溫，國際市場上甚至出現了一些呼籲關閉交易所市場以緩解下

跌和恐慌的聲音，但他指不同意這種觀點，認為交易所在市場動盪期不僅不能停市，反而比以往

任何時候更應該維持市場公平、有序和高效的運作，因為越是這種時候，金融市場對於穩定經濟

的作用就越是重要。

他指出，首先交易所運作的金融市場是很多上市公司、市場參與者和投資者獲取資金的重要

渠道；其次，金融市場還有價格發現和風險管理的功能，每時每刻的市場波動恰好也是對不確定

性的一種定價和釋放風險的過程，因此無論市場如何波動，作為交易所運營機構，都應該盡力保

障市場的正常運轉。



＊倫敦金屬交易所暫時關閉圈內現場交易＊



李小加表示，當前首要任務是保障市場的正常運營，但這必須是在保障交易所員工和業界健

康的前提下。針對這次疫情，已經在亞洲和英國的所有營運地點採取了一系列的預防措施，包括

遠程辦公、每日向員工提供口罩、暫時限制出差等等措施。此外，香港交易所慈善基金已經撥款

１０００萬港元，用於向當地合作機構和一些公益組織捐款支援抗疫。為了減少人群聚集，旗下

倫敦金屬交易所亦暫時關閉圈內現場交易，全部轉向電子交易，這也是倫敦金屬交易所成立

１４３年以來第二次關閉圈內現場交易。



＊實施期權夜市暫停機制，適時調整衍生產品保證金要求＊



李小加又強調，儘管沒有熔斷機制，但香港的市場並非沒有「減震器」和穩定市場措施，包

括期權夜市暫停機制和期貨漲跌停限價交易機制在內的「減震器」就適時發揮了作用。

前兩周，由於美股市場的巨幅波動，恆生指數、小型恆生指數、恆生中國企業指數和小型恆

生中國企業指數期權就在夜市期間多次觸發交易暫停機制，指數期貨夜市也一度觸發漲跌停限制

。為了確保風險管理到位，港交所密切監控券商保證金水準，根據市場風險適時調整了衍生產品

市場的保證金要求，並增加了日內追加保證金通知，再三確認所有市場參與者都及時滿足新的保

證金要求。



＊進一步擴大市場波動調節機制，引入開市前競價機制＊



此外，自２０１６年起，主要指數成分股和主要衍生產品在白天交易時段已經陸續採用市場

波動調節機制（ＶＣＭ），在價格遭遇極端波動時會自動「跳閘」進入５分鐘的冷靜期。冷靜期

內，受影響的產品只可在固定價格限制內進行交易，然後才能恢復正常交易。按照既定的計劃，

將在今年５月進一步擴大市場波動調節機制的適用範圍，覆蓋更多產品。另外，亦正在準備引入

股票市場的開市前競價機制，補充現有的收市後競價機制，進一步提升股票市場的價格發現功能

和更好地管理市場風險。（ｂｉ）

