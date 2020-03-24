《再戰明天》日本央行公布會議記錄，美國公布２月耐用品訂單

《經濟通通訊社２４日專訊》明早（２５日），日本央行公布１月貨幣政策會議記錄，美國

公布２月耐用品訂單。



＊日本央行公布１月貨幣政策會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布１月２０－２１日貨幣

政策會議記錄。

明日，新西蘭央行公布官方隔夜拆款利率。



＊美國公布２月耐用品訂單＊



在數據方面，明午５：００ｐｍ，德國ＩＦＯ－企業信心指數。５：３０ｐｍ，英國公布

１月房價指數，年率料由２﹒２％升上２﹒７％。英國２月消費者物價指數年率料由１﹒８％下

滑至１﹒７％；零售物價指數年率料由２﹒７％下跌至２﹒６％。

８：３０ｐｍ，美國公布２月耐用品訂單，跌幅料由０﹒２％擴大至１％。９：００ｐｍ，

美國公布１月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由０﹒６％跌至０﹒４％。



＊瑞聲、國壽和交銀派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：大新金融（００４４０）、大新銀行集團（０２３５６）

、電視廣播（００５１１）、中國海洋石油（００８８３）、有線寬頻（０１０９７）、瑞聲科

技（０２０１８）、蒙牛乳業（０２３１９）、中國人壽（０２６２８）、交銀國際

（０３３２９）等。（ｈｏ）

