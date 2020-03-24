《再戰明天》日本央行公布會議記錄，美國公布２月耐用品訂單

《經濟通通訊社２４日專訊》明早（２５日），日本央行公布１月貨幣政策會議記錄，美國
公布２月耐用品訂單。
＊日本央行公布１月貨幣政策會議記錄＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布１月２０－２１日貨幣
政策會議記錄。
明日，新西蘭央行公布官方隔夜拆款利率。
＊美國公布２月耐用品訂單＊
在數據方面，明午５：００ｐｍ，德國ＩＦＯ－企業信心指數。５：３０ｐｍ，英國公布
１月房價指數，年率料由２﹒２％升上２﹒７％。英國２月消費者物價指數年率料由１﹒８％下
滑至１﹒７％；零售物價指數年率料由２﹒７％下跌至２﹒６％。
８：３０ｐｍ，美國公布２月耐用品訂單，跌幅料由０﹒２％擴大至１％。９：００ｐｍ，
美國公布１月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由０﹒６％跌至０﹒４％。
＊瑞聲、國壽和交銀派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：大新金融（００４４０）、大新銀行集團（０２３５６）
、電視廣播（００５１１）、中國海洋石油（００８８３）、有線寬頻（０１０９７）、瑞聲科
技（０２０１８）、蒙牛乳業（０２３１９）、中國人壽（０２６２８）、交銀國際
（０３３２９）等。（ｈｏ）
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