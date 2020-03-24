《經濟通通訊社２４日專訊》雲頂香港（００６７８）公布，鑒於新冠狀病毒在全球各地爆
發且近日於德國的個案急升，為配合勞資聯合委員會及當地政府部門，集團旗下德國ＭＶ造船集
團於德國的三間船廠由３月２１日起暫時停止運作，為期約四星期。集團的若干郵輪亦已因應全
球疫情爆發令形勢不斷演變且難以預測而暫時停止營運。
集團指，將會密切監察疫情的發展，以及時調整其業務營運的應對策略，將致力於實際可行
的情況下盡快恢復全面營運。（ｙｗ）
24/03/2020 12:39
【新冠肺炎】雲頂（６７８）德國三間船廠將暫停運作，為期四周
《經濟通通訊社２４日專訊》雲頂香港（００６７８）公布，鑒於新冠狀病毒在全球各地爆
發且近日於德國的個案急升，為配合勞資聯合委員會及當地政府部門，集團旗下德國ＭＶ造船集
團於德國的三間船廠由３月２１日起暫時停止運作，為期約四星期。集團的若干郵輪亦已因應全
球疫情爆發令形勢不斷演變且難以預測而暫時停止營運。
集團指，將會密切監察疫情的發展，以及時調整其業務營運的應對策略，將致力於實際可行
的情況下盡快恢復全面營運。（ｙｗ）
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