【企業盈警】創聯教育金融料去年盈轉虧，錄逾１２００萬人幣虧損

《經濟通通訊社２４日專訊》創聯教育金融（０２３７１）發盈警，預期截至去年底止年度

將盈轉虧，錄得超過１２００萬元人民幣的綜合虧損，而２０１８年則錄得６２００萬元人民幣

的溢利。

公司指，預期錄得虧損，主要由於年內員工成本及使用權資產減值增加導致行政開支增加；

與租賃負債的利息開支有關的財務成本；以及無附屬公司取消合併入帳的一次性收益，而

２０１８年錄得此類收益約１３６０萬元人民幣。（ｓｋ）

