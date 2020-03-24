【企業盈警】創聯教育金融料去年盈轉虧，錄逾１２００萬人幣虧損

《經濟通通訊社２４日專訊》創聯教育金融（０２３７１）發盈警，預期截至去年底止年度
將盈轉虧，錄得超過１２００萬元人民幣的綜合虧損，而２０１８年則錄得６２００萬元人民幣
的溢利。
公司指，預期錄得虧損，主要由於年內員工成本及使用權資產減值增加導致行政開支增加；
與租賃負債的利息開支有關的財務成本；以及無附屬公司取消合併入帳的一次性收益，而
２０１８年錄得此類收益約１３６０萬元人民幣。（ｓｋ）
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