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即市新聞

24/03/2020 15:23

眾安銀行正式開業成本港首間虛擬銀行，推１厘活期存款產品

　　《經濟通通訊社２４日專訊》眾安虛擬銀行（ＺＡ　Ｂａｎｋ）公布，今日正式成為香港第
一間面世的虛擬銀行，並推出旗艦活期存款產品。
　　該行指，用戶只需一部電話、一張身份證、五個步驟，便能最快於５分鐘內完成開戶。該行
亦提供存款、轉帳及貸款等銀行服務，讓用戶體驗「７ｘ２４定期存款」、「５秒轉帳緩衝」、
「人臉識別認證」等功能。
　　該行表示，藉正式開業推出了零門檻的活期存款產品「ＺＡ活期Ｇｏ」。以今天的ＺＡ活期
Ｇｏ年利率為例，無論起存額多寡，用戶均可享受１厘的活期利率。此利率適用於５０萬元或以
下的存款額，超出上限部分將按基本活期存款利率計算。以５０萬元為例，假設ＺＡ活期Ｇｏ的
年利率為１厘，用戶於今年３月存入５０萬元，一年可賺取５０００﹒２３元的利息，較市場基
本存款利率０﹒００１厘所提供的港元利息高１０００倍。
　　此外，ＺＡ　Ｂａｎｋ還推出了貸款３０分鐘承諾，從申請者提交完整的貸款申請資料和文
件到獲得審批結果，全程可３０分鐘內完成。如申請者等候時間超過３０分鐘，該行將按額外的
等候時間每分鐘贈送１０元的現金回贈現金回贈將一直累積到該行提供最終審批結果為止，上限
為５００元。（ｓｋ）

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