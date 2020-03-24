【企業盈警】Ａ８新媒體（８００）料全年虧損不少於５千萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ８新媒體（００８００）預期截至２０１９年１２月３１日

止年度將錄得不少於５０００萬元（人民幣．下同）淨虧損，而２０１８年淨虧損約９１００萬

元。

虧損主要由於與公司的聯營公司藍藍藍藍影視傳媒的以公允價值計量且其變動計入當期損益

的金融資產的公允價值下降；與公司兩家子公司上海木七七網絡和香港木七七網絡科技有關的商

譽減值；及集團製作的網劇《大周小冰人》表現不如預期使得集團影視製作業務錄得虧損。

（ｊｏ）

