【新冠肺炎】亞信科技：疫情助淘汰數字化解決方案落後的公司

《經濟通通訊社２４日專訊》亞信科技（０１６７５）首席執行官高念書在全年業績網上會

議表示，現時疫情爆發使市場更關注數字化解決方案，有助淘汰落後的公司。

他又指，營運商公布增加５Ｇ的資本開支對公司的增量有利，不僅在業務支持系統（ＢＳＳ

）上，更能在網絡智能化（ＯＳＳ）中受惠。他提到，未來公司的新增業務為５Ｇ、雲及數字化

運營，將為公司帶來增長。

至於公司的收購合併方向，他表示公司會留意跟公司有業務協同的公司，特別是以上述三個

新發展為目標的行業。（ｊｏ）

