【新冠肺炎】偉仕佳杰：疫情對集團移動終端業務影響不大

《經濟通通訊社２４日專訊》偉仕佳杰（００８５６）主席李桂林於電話會議上表示，疫情

對集團移動終端業務影響不大，今年首兩月於中國地區的相關業務銷售額為３８億元，由於受疫

情影響，內地學生不能上課，促使學生需在網上上課，刺激集團平板電腦等方面的銷售。

他續指，集團東南亞的移動終端業務今年首兩月銷售額與去年持平，隨著中國新基建的發展

，中國數字化建設加快，未來將能為集團帶來非常多機會。（ｂｎ）

