《小傳日記》花旗ＱＥ無上限，香江魚缸奮力彈！

《小傳日記》隔晚花旗國繼續開水喉，鮑爺祭出ＱＥ買債無上限嘅絕招，不過對孖屐嘅支持

只係維持咗一陣，道指仍要挫近６００點，但跌幅終於唔再係千幾兩千點上落，加上金價反彈及

美金回落，缸友們終於都無咁驚。今朝香江魚缸都跟隨道期反彈，高開８０１點報２２４９７，

重上兩萬二關口。多隻大隻藍戰士包括ＱＱ（００７００）同生發發（００３８８）都彈高半成

，支持魚缸飆近千點，但午收前升幅收窄至只有大約７００點，見全日最低位２２３８３點。

晏晝番來Ａ場上演Ｖ型反彈，加上道期升幅擴大，帶動魚缸進一步將升幅擴大，最多漲

１０５６點高見２２７５３點，最終埋單報２２６６３，升９６７點或升逾４巴仙，主板成交

１３７７﹒９７億銀，同上日差唔多。國貨佬報９１８４，升４３２點或升近半成。

Ａ場方面，上證綜指報２７２２，升６２點或升逾２巴仙，深成指數報９９２１，升２３０

點或升逾２巴仙，兩市成交７１２５﹒２８億人仔，按日增加近４巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）揚逾２巴仙，報４５﹒１銀；生發發走高近６巴仙，

報２２３﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）起哄近４巴仙，報６３﹒９銀；央媽旗下媒體話金融調

控空間同工具都充足，建行（００９３９）飆逾半成，報６﹒２７銀。萬洲（００２８８）今日

放榜，走高近一成一，報６﹒６銀，係最佳表現藍戰士。申洲國際（０２３１３）揚唔夠半巴仙

，報７３﹒５元，已經係最差表現藍戰士。



＊聯通增派息電訊佬得戚，恆地紅股停尾段竟倒升＊



神州電訊佬今日係升市火車頭，中聯通（００７６２）舊年純利增加一成一，而且派息亦多

舊年一成，全日飆逾一成，報４﹒５銀；中電信（００７２８）舊年少賺３巴仙，但獲富瑞唱好

其５Ｇ滲透率係神州移動（００９４１）嘅兩倍，更係該行嘅板塊首選，全日急漲近９巴仙，報

２﹒２８銀；神州移動亦都唔執輸，跳高逾６巴仙，報５６﹒６銀；中興通訊（００７６３）漲

近一成一，報２２﹒８銀。鐵塔（００７８８）升逾半成，報１﹒６６銀。

魚缸又再重拾升勢，本地磚頭佬普遍都有番啲起色。新地（０００１６）漲近半成，報

９５﹒９銀；新世界（０００１７）起哄近６巴仙，報８﹒０４銀；長實（０１１１３）都踢高

逾４巴仙，報３６﹒９５銀。恆地（０００１２）舊年基礎盈利倒退兩成六，取消派紅股，被大

行唱淡，今朝一度插近半成，收市倒升近１巴仙，報２８﹒６銀。太古地產（０１９７２）升近

３巴仙，報１９﹒１４銀。



＊聯儲局Ａｌｌｉｎ招金價更堅，賭場燈火照澳博見錢笑＊



花旗國聯儲局大玩無上限ＱＥ，將納入範圍擴大到公司債同市政債孖屐。咁樣印銀紙法自然

推高咗金價，今日金價企穩１５００美金樓上，山東黃金（０１７８７）炒高逾一成二，報

１７﹒８２銀；招金（０１８１８）勁飆近一成八，報７﹒６９銀；紫金（０２８９９）彈近８

巴仙，報２﹒７５銀。資產淨值同金價掛鈎嘅ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）鏟高逾６巴仙，

報１１５３銀。

馬交行政長官賀一誠話，現階段馬交嘅新增嘅新型肺炎病患都係輸入個案，全部都可以搵到

源頭，宜家馬交仲係零社區感染，所以暫時唔需要再暫停娛樂場所營運。賭仔終於可以過下手癮

，梗係開心到彈起，銀娛（０００２７）鏟高近８巴仙，報４３﹒９銀；新濠國際（００２００

）踼高逾半成，報１１﹒５６銀；澳博（００８８０）炒高逾一成，報６﹒５１銀；永利（０１

１２８）抽高近９巴仙，報１１﹒９４銀；金沙（０１９２８）起哄升近８巴仙，報２８﹒５５

銀。



＊小米要發債疫情問題解，飛鶴純利飆即刻變大鵰＊



新經濟魚毛今日都幾多傳聞，外媒引述消息話，小米（０１８１０）計劃首次喺神州境內發

債，用嚟還境內項目貸款利息，支持疫情防控，隻佬踼高逾半成，報１０銀。另有傳軟銀計劃出

售阿里巴巴（０９９８８）股份，減持金額約１２０億至１５０億美金，有理無理跳近３巴仙，

報１７４﹒５銀。美團（０３６９０）彈近６巴仙，報８５﹒５銀。ＱＱ旗下騰訊雲宣布推出雲

會議工具，抽高近５巴仙，報３６５﹒２銀。眾安在綫（０６０６０）舊年淨虧損大幅收窄至

４﹒５４億人仔，走高近半成，報２４﹒４銀。

神州食品佬陸續出上年成績表，賣ＢＢ奶粉等產品嘅Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）多賺一成九

，今日抽高近９巴仙，報２４﹒８５銀。神州飛鶴（０６１８６）純利勁升逾７成半，亦彈起逾

９巴仙，報１３﹒５銀。康師傅（００３２２）純利大增３５巴仙，增派特別息，踼高逾９巴仙

，報１３﹒５２銀。最勁係中糧肉食（０１６１０）虧轉盈，純利１５﹒７億人仔，仲有息派添

，炒高逾７巴仙，報１﹒９銀。請請！



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