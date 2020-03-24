【企業盈警】北京建設（９２５）料全年虧損擴大至４﹒８６億元

《經濟通通訊社２４日專訊》北京建設（００９２５）預期截至２０１９年１２月底止年度
虧損擴大，虧損約４﹒８６億元，而２０１８年同期虧損則約為２３６８萬元。
虧損擴大主要由於一間聯營公司確認減值虧損７７８９萬元；應佔聯營公司虧損９７７７萬
元；及投資物業公平值增幅減少３﹒１５億元所致。（ｊｏ）
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