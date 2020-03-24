  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/03/2020 10:04

【新冠肺炎】全國昨確診７８宗境外輸入佔７４，武漢再現本地感染

　　《經濟通通訊社２４日專訊》據國家衛健委最新通報，３月２３日，全國新增確診新型冠狀
病毒肺炎病例７８宗，其中境外輸入佔７４宗，本地感染４宗，湖北武漢確診本地感染一宗，即
湖北以外地區新增本地感染３宗；新增死亡人數７人，全數來自湖北；新增治癒出院病例４５６
宗，新增疑似病例３５宗。
　　截至３月２４日，全國累計確診病例８１１７１宗，累計死亡人數３２７７人；現有確診病
例４７３５宗，其中重症１５７３宗；現有疑似病例１３２宗；累計治癒出院病例７３１５９宗


＊境外輸入７４宗，北京佔３１宗＊

　　在７４宗新增的境外輸入確診病例中，北京佔３１宗，廣東１４宗，上海９宗，福建５宗，
天津４宗，江蘇３宗，浙江、四川各２宗，山西、遼寧、山東和重慶各１宗，累計報告境外輸入
確診病例４２７宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例５７６宗，香港單日再新增３９宗至３５６宗（１０１人
出院，４人死）；澳門再增４宗至２５宗（１０人出院）；台灣新增２６宗達１９５宗（２９人
出院，２人死）。

＊湖北武漢再現新增病例＊

　　湖北省此前連續５日「零感染」後，昨天武漢再現新增確診病例，但卻沒有發現疑似病例；
全省累計確診６７８０１宗；新增治癒出院病例４４４宗，累計至６０３２３宗；在新增的７宗
死亡病例中，全數來自武漢市，全省累計死亡病例３１６０宗；現有確診病例４３１８宗，其中
重症病例１５３９宗。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道23/03/2020
【大熊來了】美國救市法案在國會遇阻力 恒指瀉逾千一點
香港政情23/03/2020
【新冠肺炎】周三起禁非港人從海外機場入境 為期14天
生財有道23/03/2020
【經濟失速】內地首季經濟勢創30年低 基建投資成「救命稻草」
FOCUS23/03/2020
【FOCUS】驢象救市有排爭 美股尋底恐未完
生財有道23/03/2020
《開市Good Morning》溫傑：股市未見底勿急於撈貨
生財有道23/03/2020
【大熊來了】憂華府救市遇阻 港股半日插855點失兩萬二
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】金公館免費派發口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金