【新冠肺炎】全國昨確診７８宗境外輸入佔７４，武漢再現本地感染

《經濟通通訊社２４日專訊》據國家衛健委最新通報，３月２３日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例７８宗，其中境外輸入佔７４宗，本地感染４宗，湖北武漢確診本地感染一宗，即

湖北以外地區新增本地感染３宗；新增死亡人數７人，全數來自湖北；新增治癒出院病例４５６

宗，新增疑似病例３５宗。

截至３月２４日，全國累計確診病例８１１７１宗，累計死亡人數３２７７人；現有確診病

例４７３５宗，其中重症１５７３宗；現有疑似病例１３２宗；累計治癒出院病例７３１５９宗

。



＊境外輸入７４宗，北京佔３１宗＊



在７４宗新增的境外輸入確診病例中，北京佔３１宗，廣東１４宗，上海９宗，福建５宗，

天津４宗，江蘇３宗，浙江、四川各２宗，山西、遼寧、山東和重慶各１宗，累計報告境外輸入

確診病例４２７宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例５７６宗，香港單日再新增３９宗至３５６宗（１０１人

出院，４人死）；澳門再增４宗至２５宗（１０人出院）；台灣新增２６宗達１９５宗（２９人

出院，２人死）。



＊湖北武漢再現新增病例＊



湖北省此前連續５日「零感染」後，昨天武漢再現新增確診病例，但卻沒有發現疑似病例；

全省累計確診６７８０１宗；新增治癒出院病例４４４宗，累計至６０３２３宗；在新增的７宗

死亡病例中，全數來自武漢市，全省累計死亡病例３１６０宗；現有確診病例４３１８宗，其中

重症病例１５３９宗。（ａｃ）

