【新冠肺炎】施羅德：價值投資者能夠從容應對危機

《環富通基金頻道２４日專訊》施羅德投資評論員Ｓｉｍｏｎ Ｋｅａｎｅ發表道，隨著新

型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）的影響以及全球各國決策者採取的相應措施變得更加清晰，股

市將繼續作出反應。雖然股價的上下波動可以反映出局勢變化中的預期贏家及輸家，但企業的「

真實價值」在時間推演中的改變通常都很緩慢。

不少經驗豐富及持長線投資理念的市場人士表示，疫情爆發等突發事件不應影響投資者考慮

股票投資的策略。他們提醒投資者別聽取新聞報道去決定買入或賣出股票。

價值投資需要長線的部署。該行將在以下部分就價值投資以及這種策略在艱難市況下的表現

進行探討。



＊判斷企業的真實價值＊



要發掘企業的真實價值，投資者需要考慮它們的基本因素，例如盈利增長潛力、財務狀況或

資產負債表的實力，然後在股價吸引力低於真實價值的時候買入，並在股價高於真實價值時沽售

。

這類投資者相信，股市通常對利好和負面消息均會作出過度反應，讓他們可以在股價失調的

時候把握機遇。上述的策略被稱之為價值投資。



＊價值投資在艱難市況下是否可取之策＊



價值股通常出現在那些曾經接近被淘汰，但其後盡力避免再次陷入相同危機的企業。雖然不

同企業的具體情況均需要透過個別分析判斷，不過這類企業通常都會採取審慎的管理策略，而且

擁有穩健的資產負債表，因而能夠為未來可能發生的情況作好準備。



＊在市場拋售的過程中，價值股的表現也強差人意＊



市場的反應的確是偏向沽售商品及金融板塊的價值股。由於市場對新型冠狀病毒帶來的環球

經濟影響感到擔憂，而這些板塊較易受經濟動向影響，因此這種情況並不令人意外。

然而，這些企業當中有部分擁有現時全球最強的資產負債表，加上估值具吸引力，若經過嚴

格篩選，個別企業或可以贏得長線投資者的垂青。

雖然為判斷企業真實價值所進行的詳盡研究，以及根據各種經濟情景對股票基本因素進行的

測試並不一定是「病毒疫情測試」，但對企業來說顯然是重大的財務壓力測試，與２００８╱

０９年環球金融危機期間企業面臨的情況類似。



＊價值投資者在當前的環境下會否繼續採取同樣策略＊



會的。價值投資者會繼續將大部分時間用於研讀企業報告及帳目，從而判斷其資產負債表是

否健康。因為某些計劃在順境時看來是可持續的，但在艱難的市況下可能會是一種負累。

價值投資者將會在判斷企業的真實價值方面保持專注，並在別人感到恐慌時入市，堅持長線

策略。

股票價值基金經理Ｋｅｖｉｎ Ｍｕｒｐｈｙ表示，沒有人可以預測到未來幾個月的股價走

勢將會如何發展，包括該行在內。但該行會堅持一貫的策略，繼續追尋市場的價值。該行會買入

其他投資者不願持有的股票。這些通常是目前被認為存在缺陷的股票。該行相信，隨著這些負面

預期及問題消退，股價便會回升。（ｈｏ）

