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即市新聞

24/03/2020 16:15

【全球放水】景順：儲局無限量化寬鬆控制金融體系風險為復甦舖路

　　《環富通基金頻道２４日專訊》美國聯儲局宣布無限量化寬鬆，景順固定收益團隊就此發表
最新評論，認為當局已踏入「不惜採取任何措施」的時刻。

＊市場影響＊

　　美國聯儲局宣布史上其中一項最進取的貨幣寬鬆政策。單單在本周，當局便將購買３７５０
億美元的美國國債和２５００億美元的按揭抵押證券。一周的總購買金額已超過當局２０１２年
「量寬２﹒０」計劃的總額。這表示當局已踏入「不惜採取任何措施」的時刻。

＊勢將推出更多措施＊

　　儘管聯儲局的措施在政府市場並無上限，但在私人市場上，新貸款的上限是３０００億美元
，而美國財政部則最多可以承受３００億美元的損失。當局很有可能於未來推出更多措施。
現時的參議院法案草案中，有一項建議將４２５０億美元分配到美國財政部的外匯穩定基金
（ＥＳＦ）。
　　雖然目前確實金額正在協商階段，額度亦可能會較小，但國會仍可同意容許擴大ＥＳＦ撥款
的法案通過。在這種情況下，聯儲局可以像現時一樣，利用擔保金額來顯著擴大現有的信貸支持
計劃。

＊市場反應不一＊

　　投資級別企業在聯儲局宣布即將介入市場的消息傳出後表現強勁。國債和按揭抵押證券也有
正面反應。美元兌新興市場和已發展市場貨幣上漲。
　　然而，其他風險資產（例如高收益債券和股票）並未受此消息影響。或需等到高風險證券的
投資者看到更清晰的經濟增長後，相關資產的表現才會有所改善。

＊結論＊

　　聯儲局的應對措施大膽而迅速。該行認為這大規模的經濟措施應可有助支持市場運作，並紓
緩金融業的緊張局勢。該行認為聯儲局的積極進取政策是在控制金融體系的風險，並為新冠肺炎
疫情達到高峰後的經濟復甦奠下基礎。（ｈｏ）

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