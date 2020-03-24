美續推量化寬鬆刺激亞洲股市造好，港股收２２６６３飆９６７點

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚美國聯儲局宣布第二輪量化寬鬆行動，史無前例實行無上

限買進債券，包括建立以學生貸款、信用卡貸款及美國政府支持小型企業貸款為抵押品的新信貸

項目（ＡＢＳ），以及購買大企業債券，並且向這類企業發放貸款。惟美參議院仍未通過萬億美

元刺激經濟方案，令隔晚美股繼續走低。及後美國總統特朗普其後指，正研究如何重新啟動美國

經濟。另外，英國唐寧街首相府表示，約翰遜與中國國家主席習近平同意在二十國集團框架內合

作，支持全球經濟及較脆弱的國家，令道指期貨反彈，刺激港股今早裂口高開８０１點報

２２４９７點，當中中資電訊股、出口股及手機設備股表現亮眼，帶動港股最多曾飆１０５６點

高見２２７５３點。

全日亞洲區內主要股市均高收帶動市場氣氛，台股高收逾４％創一周高位，日本股市更創約

４年來最大漲幅。港股全線藍籌走高，全日收報２２６６３點，升９６７點或升４﹒４６％，主

板成交１３７７﹒９７億元減少約０﹒２％。國企指數報９１８４點，升４３２點或升

４﹒９４％。

Ａ股同樣反彈，上證綜合指數報２７２２點，升６２點或升２﹒３４％。深證成分指數報

９９２１點，升２３０點或升２﹒３７％，兩市總成交７１２５﹒２８億元人民幣。

重磅股全線走強，宣布騰訊雲推出雲會議解決方案的騰訊控股（００７００）急漲

４﹒９４％，報３６５﹒２元，為恆指貢獻１１５點；友邦保險（０１２９９）升３﹒９％，報

６３﹒９元；匯豐控股（００００５）升２﹒０４％，報４５﹒１元；中國移動（００９４１）

走高６﹒０９％，報５６﹒６元；香港交易所（００３８８）升５﹒８７％，報２２３﹒８元。



＊富瑞指５Ｇ套餐補貼幅度有限，聯通反彈一成＊



富瑞表示，中國電訊運營商推出的５Ｇ手機價格套餐反映內地政府支持推動５Ｇ網絡發展，

且套餐補貼幅度不會損害其營銷預算計劃，帶動中資電訊股反彈。中聯通（００７６２）去年多

賺一成一，股價反彈１０﹒２９％，報４﹒５元；去年純利跌３﹒３％的中國電信

（００７２８）升８﹒５７％，報２﹒２８元；中國移動（００９４１）升６﹒０９％，報

５６﹒６元；中國鐵塔（００７８８）升５﹒０６％，報１﹒６６元。

美繼續推出救市措施，出口股受捧。創科實業（００６６９）升飆９﹒７８％，報４６﹒６

元；萬洲國際（００２８８）今日將公布業績，股價飆１０﹒７４％，報６﹒６元為全日最佳表

現藍籌；德昌電機（００１７９）升１２﹒２２％，報１１﹒９４元；敏實集團（００４２５）

升３﹒６３％，報１７﹒６８元；敏華控股（０１９９９）升６﹒１８％，報３﹒９５元。

傳蘋果公司取消限購，手機設備股回升。瑞聲科技（０２０１８）走高７﹒２３％，報

３８﹒５５元；舜宇光學（０２３８２）反彈８﹒０５％，報１０３﹒４元；比亞迪電子

（００２８５）升３﹒０１％，報１１﹒６２元；丘鈦科技（０１４７８）升７﹒５４％，報

８﹒４２元；富智康集團（０２０３８）跌１﹒１４％，報０﹒８７元。



＊金價創１９８４年單日最大漲幅，招金飆一成八＊



金價創１９８４年有紀錄以來最大單日漲幅，重上１５００美元大關，金礦股急彈。招金礦

業（０１８１８）飆１７﹒５８％，報７﹒６９元；山東黃金（０１７８７）揚１２﹒５％，報

１７﹒８２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）彈６﹒０７％，報１１５３元；紫金礦業

（０２８９９）升７﹒８４％，報２﹒７５元；中國黃金（０２０９９）升１０﹒６６％，報

４﹒０５元。

武漢出台６項措施支持房地產企業復工生產，內房股走高。中國奧園（０３８８３）彈

８﹒５５％，報８﹒２５元；時代中國控股（０１２３３）漲７﹒０２％，報１１﹒５８元；融

創中國（０１９１８）升６﹒９％，報３４﹒８５元；碧桂園（０２００７）升６﹒７３％，報

８﹒４１元；去年多賺一成三的龍湖集團（００９６０）升６﹒５９％，報３３﹒１５元。

本地地產股普遍隨市上揚。恆基地產（０００１２）去年純利跌近四成六兼停派１０送１紅

股，股價僅升０﹒８８％，報２８﹒６元；新鴻基地產（０００１６）升４﹒８１％，報

９５﹒９元；新世界發展（０００１７）升５﹒６５％，報８﹒０４元；長江基建集團

（０１０３８）升４﹒０７％，報３７﹒１元；信和置業（０００８３）升４﹒６２％，報

８﹒６１元。（ｋｓ）

