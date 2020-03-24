《鍾之日記》無限量寬提振，湖北解封放晴

《鍾之日記》３月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中港魚缸今日受惠兩大利好齊齊報復性反彈。美聯儲突然推出無限量寬（ＱＥ），將會無上

限買入美國國債及按揭抵押證券（ＭＳＢ），以支持金融市場流動性，並加強貨幣政策的傳導效

用。雖然公布無限量寬，隔晚美股仍收跌，但就令亞太股市回升，台股高收逾４％創一周高位，

日本股市更創約４年來最大漲幅。香江魚缸今早裂口高開８０１點報２２４９７點，當中中資電

訊股、出口股及手機設備股表現亮眼，帶動港股曾飆１０５６點高見２２７５３點，午後湖北宣

布明日起解封武漢市以外地區，進一步確認內地已成功對抗疫情，市場氣氛提振，恆指收報

２２６６３點，升９６７點或升４﹒４６％，主板成交１３７７﹒９７億元減少約０﹒２％。



＊外資回流，Ａ場企穩二千七＊



繼昨日（２３日）中央宣布「本土疫情傳播已基本阻斷」之後，中國疫情防控又傳出好消息

，位於此次疫情中心的湖北省宣布，自３月２５日零時起武漢市以外地區解除離鄂通道管控，而

處於疫情風暴眼的武漢市也將在兩周後，也就是４月８日起解除「封城」，結束為時２個月的前

無前例的封城。

滬深股市今早強勢高開，滬綜指開市即收復二千七惟未企穩，整個早上維持在這個位置窄幅

上落，午後隨著多個科技概念板塊急轉跌，滬綜指快速回落，惟尾盤大市再度轉好，多個板塊上

演大復仇，保險、釀酒板塊強升，拉動滬指收漲２﹒３４％，報２７２２﹒４４點，企穩二千七

。深成指午後一度倒跌，收市則漲２﹒３７％。兩市全日成交７１２５億元人民幣，按日增加

３﹒７％。外資一改連日拋售姿態，全日通過陸股通淨流入３９﹒８７億元人民幣。



＊中聯通股價急漲一成，高管拆解用戶蒸發之謎＊



中聯通（００７６２）公布截至去年１２月底止全年業績，純利１１３﹒３億元人民幣，按

年升１１﹒１％，略遜預期，每股基本盈利３７港仙，每股派末期息０﹒１４８元人民幣。分業

務來看，中聯通全年移動服務收入按年下跌５﹒３％，降幅較首三季度逐步趨緩，手機上網總流

量增長４６％，手機用戶月戶均數據流量達到８ＧＢ；固網寬帶接入收入則按年下跌１﹒７％。

之前中移動（００９４１）在上個月出現用戶「集體蒸發」的奇象，總共流失了７２５萬名

用戶，引發外界猜測。中國聯通同日公布上月用戶數字，發現移動出帳用戶淨減６６０﹒１萬戶

，單計４Ｇ用戶則淨減２６７﹒１萬戶，同樣出現了用戶「蒸發」的現象。

中國聯通董事長王曉初於全年業績電話會議表示，２月份４Ｇ用戶流失，主要由於不少雙卡

用戶在短時間內放棄其中一張電話卡，但整體用戶並沒有減少。有人猜測新型冠狀病毒肺炎疫情

導致大量用戶死亡，導致三大電訊商用戶流失，但相信死者的電話號碼即使欠費，電訊商亦需要

半年時間才會收回其號碼，這個猜測的合理性不足；而疫情衝擊中國經濟，不少生意失敗或失業

的人士用不着太多的電話號碼，決定退回部分工作用的帳戶，這個推論的合理性相較更大。

盡管中聯通業績平平，大行表現亦平淡，但不影響股價今日暴升，或許是出於派息的原因。

中聯通全日大漲１０﹒３％，４﹒５元；中移動升６﹒１％，中電信（００７２８）升８﹒６％

。



＊中央倡優化汽車限購，車股尾段拉升吉利漲一成＊



受新冠疫情衝擊，汽車市場需求大幅下降。中金公司認為，本輪國內疫情已經對車市造成了

既快且深的影響，全年需求下滑可能與歷次金融危機時期的日本相仿；預計今年中國乘用車銷量

降幅在１２﹒５％左右。

雖然大行看淡行業前景，但市場午後突然傳來好消息。商務部、國家發改委及衛健委聯合發

布通知，各地商務主管部門要積極推動出台新車購置補貼、汽車「以舊換新」補貼、取消皮卡車

（貨卡車）進城限制、促進二手車便利交易等措施，組織開展汽車促銷活動，穩定和擴大汽車消

費。通知焦點在於要求各地商務主管部門積極推動優化汽車限購措施。

而商務部另發文指，北京市正研究出台刺激汽車消費措施，其中提出上半年或再釋放不少於

１０萬個購車指標等。

阿爺出聲協助汽車市場復甦，拉動汽車股尾段彈起，其中，耐世特（０１３１６）急飆

２０﹒８％，華晨中國（０１１１４）漲１４﹒２％，長城汽車（０２３３３）漲１２％，吉利

汽車（００１７５）大升１０﹒７％，中升控股（００８８１）漲９﹒６％，廣汽

（０２２３８）升７﹒２％，比亞迪（０１２１１）亦升５﹒４％。



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