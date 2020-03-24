【新冠肺炎】李克強：外防輸入內防反彈，各地不得瞞報漏報

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組召開

會議，國務院總理李克強主持，他在會議指出，當前，以武漢市為主戰場的全國本土疫情傳播已

基本阻斷，但零星散發病例和局部暴發疫情的風險仍然存在，疫情在全球出現大流行，形勢依然

複雜嚴峻，要保持清醒頭腦，決不可掉以輕心。要實行「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略

，維護好來之不易的防控成果。

武漢市和湖北省要緊緊扭住醫療救治和社區防控兩個關鍵環節，繼續做好重症患者救治，及

時收治新發病例，並做好流行病學調查。各地要堅持實事求是、公開透明發布信息，不得瞞報漏

報。

進一步加強國際交流合作，精準有效防範疫情跨境輸入輸出。中國駐外使領館和有關方面要

著力做好對中國境外公民的領事保護和疫情防護幫扶，為他們排憂解難。



＊積極有序推進復工復產＊



會議指出，要在科學精準防控同時，積極有序推進復工復產。適時動態調整優化企事業單位

復工復產疫情防控措施指南。持續低風險的全國絕大多數省份，要以省域為單元推動經濟社會秩

序恢復，及時調整和取消與正常生產生活秩序不相適應的防控措施。不得採取審批、備案等方式

延緩企業復工。抓緊取消外地人員返崗不合理限制，除對來自極少數仍為高風險和中風險地區的

人員外，對其他人員不實施上崗前隔離。

在做好防疫工作前提下，全面恢復城鄉道路、公共交通運輸服務。物流園區、貨運場站、快

遞配送網點等要全面復工復產。會議要求，國務院聯防聯控機制要指導各地落實屬地責任，與湖

北省主動對接，安全有序做好外地滯留在鄂人員返鄉和湖北籍務工人員輸送返崗等工作。

