【抗疫維穩】商務部、進出口銀行聯合通知，加大邊境信貸支持力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》商務部、進出口銀行聯合印發通知，加強

對邊境（跨境）經濟合作區的金融支持，服務企業應對疫情、復工復產和拓展業務需要，促進邊

境貿易創新發展，培育沿邊地區開放發展新動能。

《關於應對新冠肺炎疫情支持邊境（跨境）經濟合作區建設促進邊境貿易創新發展有關工作

的通知》提出，商務主管部門和進出口銀行統籌疫情應對和穩住外貿外資基本盤，發揮政策引導

和金融職能作用，為邊境（跨境）經濟合作區及區內企業提供優質服務，促進解決復工復產面臨

的資金周轉和擴大融資等逼切問題，保障邊境貿易產業鏈、供應鏈暢通運轉，將疫情帶來的影響

降到最低。

通知明確，加大對重點領域的信貸支持力度，推動邊境（跨境）經濟合作區「小組團」滾動

開發，支持邊境地區承接產業轉移，完善邊境貿易產業鏈，推動市場多元化，支持「引進來」和

「走出去」，培育開放發展新動能。

通知要求，各級商務主管部門與進出口銀行總分行加強統籌協調，建立合作機制，密切與園

區和企業的聯繫，聯薦優質企業和項目，制定有針對性的方案，將工作落實落細。進出口銀行各

相關分行在合規和風險管控的前提下，加大信貸資源傾斜，通過銀團貸款、小微企業銀行轉貸款

、投貸結合、銀保合作、銀擔合作等方式，聯合商業銀行、保險公司、融資擔保基金等金融機構

共同服務企業融資需求。

