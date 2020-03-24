《經濟通通訊社２４日專訊》據廣東省衛健委最新通報，３月２３日，全省新增確診１５宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入佔１４宗，分別為廣州１２宗（巴基斯坦４宗、英國３宗
、尼日利亞２宗，美國、安哥拉、剛果金各輸入１宗）、深圳１例（美國輸入）、佛山１例（美
國輸入）。截至昨日，全省累計報告境外輸入病例７６宗，境外關聯病例１宗，累計出院３宗。
另外，新增省外輸入病例１宗，為佛山報告的湖北輸入個案。（ａｃ）
24/03/2020 09:06
【新冠肺炎】廣東昨新增確診１５宗，佛山錄１宗湖北輸入病例
《經濟通通訊社２４日專訊》據廣東省衛健委最新通報，３月２３日，全省新增確診１５宗
新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入佔１４宗，分別為廣州１２宗（巴基斯坦４宗、英國３宗
、尼日利亞２宗，美國、安哥拉、剛果金各輸入１宗）、深圳１例（美國輸入）、佛山１例（美
國輸入）。截至昨日，全省累計報告境外輸入病例７６宗，境外關聯病例１宗，累計出院３宗。
另外，新增省外輸入病例１宗，為佛山報告的湖北輸入個案。（ａｃ）
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