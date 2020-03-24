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24/03/2020 16:07

【抗疫維穩】國家要求各地優化汽車限購，積極補貼消費者買車換車

　　《經濟通通訊社２４日專訊》商務部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、國家衛生健康委辦公
廳昨日（２３日）聯合發布《關於支持商貿流通企業復工營業的通知》，通知指出，為穩住汽車
消費，各地商務主管部門要積極推動出台新車購置補貼、汽車「以舊換新」補貼、取消皮卡車（
貨卡車）進城限制、促進二手車便利交易等措施，組織開展汽車促銷活動，穩定和擴大汽車消費
。通知焦點在於要求各地商務主管部門積極推動優化汽車限購措施。（ｅｙ）

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