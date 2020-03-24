【上海特寫】不畏疫情恐慌，國際金融機構加速布局上海

《經濟通通訊社記者林雯婕２４日上海專電》２０２０年是上海誓要成為國際金融中心的最

後一年，其主要任務之一就是開放金融市場，引入更多外資金融機構。雖然開年就受到新冠肺炎

疫情的影響，但上海的金融開放工作未有停歇。

上周五（２０日），摩根大通證券（中國）有限公司、大韓再保險上海分公司、景順瑞和（

上海）股權投資管理有限公司、羅素投資管理（上海）有限公司以及綠光環球（上海）資管５家

外資金融機構同時在上海舉行線上開業儀式。其中，摩根大通證券是全國首批新設由外資控股的

合資券商；大韓再保險上海分公司是大韓再保險公司在華首家業務實體，景順瑞和、羅素、綠光

環球均為外商在滬設立的獨資公司。



＊疫情無阻中國金融市場開放吸引力＊



其實，在中國於２０１８年宣布要取消金融機構外資持股比例後，外資就已經開始布局中國

。作為中國開放的窗口，上海成為外資入華的首選之地。目前全球排名前１０的資產管理機構均

已在滬設立機構並開展業務。

羅蘭貝格全球合夥人雷啟迪（Ａｌａｉｎ Ｌｅ Ｃｏｕｅｄｉｃ）在接受《經濟通通訊社

》採訪時表示，中國創造財富的能力十分強大，以中產階級為代表的高淨值人群迅速崛起；同時

居民儲蓄率高、投資意願較強；再加上中國的投資理財市場逐漸成熟，需要更多經驗豐富、專業

化的投資機構。比如隨著中國人口老齡化的加劇，市場可能需要更加商業化的養老金投資產品等

。因此對外資機構來說，中國市場十分具有潛力。

然而，當前新冠肺炎疫情在全球蔓延，全球金融市場陷入動盪，股市、匯市波動加劇，恐引

起金融危機；同時，中國經濟亦受到疫情重創，居民的收入在不同程度上受到影響。雷啟迪強調

，外資資管投資中國是一個長期的行為，要看到未來三、四十年，並不會因為一時的金融市場波

動而停止。而且中國方面已經採取各種措施減輕疫情的影響。相比其他國家，中國的措施還實施

得更早一點，因此最後也不會比其他國家差。長期來看，中國市場的吸引力依然存在。



＊羅蘭貝格：外資可通過三種途徑在華設立控股資管＊



目前外資主要有三種方式在國內實現控股資管機構：一是收購其原有合資公司的股份，並取

得控股股權。例如摩根大通旗下的摩根資管去年在上海聯合產權交易所拍下上投摩根２％股權，

以謀求達到５１％的控股股權，但中證監尚未披露該股權變更是否已經核准；

二是從零開始建立公司，先設立外商獨資企業（ＷＦＯＥ），再申請私募管理人牌照

（ＰＦＭ），如羅素投資管理（上海）有限公司。今年４月外資公募基金牌照亦將放開，即外商

獨資資管的「私轉公」牌照申請流程已經開啟；

三是與內地商業銀行的理財部門合資設立外資控股的理財子公司。最近的例子就是東方匯理

和中國銀行的合資公司，其中東方匯理資管出資比例為５５％。

雷啟迪指，上述三種途徑都會面臨一定的問題，在第一種方式中，雖然外商在合資公司中的

持股比例已經放開，但最後能否控股還取決於合作對方是否願意出讓股權；在第二種途徑中，外

商必須從零開始自己設立公司，而且在ＷＦＯＥ、ＰＦＭ中，私募基金的發行需外資公司自己完

成，多數公司還是選擇與銀行或第三方發行商合作。

他指出，目前來看，第三種途徑有許多有利之處，一方面合資理財子公司可以承接銀行的理

財資金，通常規模達到百億甚至千億人幣級別，這樣理財子公司一成立就有相當的業務規模；另

一方面中外合資可以發揮各自優勢，外資可以運用其豐富的品牌、策略管理經驗專注於公司的建

立以及管理現有資產，而理財產品的發行和銷售則可以交由中資銀行來完成。

「但這並不是一蹴而就的事情，」 雷啟迪強調：「合資理財子公司在成立的過程中也需要

解決很多問題，例如必須快速招聘基金經理來管理這些龐大的資產；對銀行的理財部門流入合資

理財子公司的資產進行盡職調查，以確保資產質量達標且有序地進入理財子公司。」

儘管外資在獲取公募基金牌照的資質、如何與商業銀行成立合資理財子公司等方面仍有一些

細節尚未明確，但雷啟迪認為，中國的金融開放無疑為外資的資管公司進入中國提供了真正的機

會。

