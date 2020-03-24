【ＦＯＣＵＳ】侵侵點讚「無限ＱＥ」，惟避險未退潮美元料續飛

【ＦＯＣＵＳ】無論是「核彈級」、「歷史性時刻」，還是侵侵親自致電鮑叔大讚

「Ｊｅｒｏｍｅ，ｇｏｏｄ ｊｏｂ」，聯儲周一（２３日）祭出的無限ＱＥ，勢將載入史冊。

今次除了股票、近乎「咩都買」的非常規計劃，旨在拯救一眾過去數年以低成本、高槓桿舉債的

企業，及撫平信貸市場劇烈波動。

不過，一眾高收益債券ＥＴＦ及ＢＤＣ（商業發展公司，相當於私募基金）續走弱，加上隔

夜道指盤中一度暴跌千點，最終收跌３％，美元料受益避險需求繼續飛。



＊除了股票咩都買，包括投資級公司債＊



繼零利率、７０００億買債計劃後，聯儲昨日於美股開市前再緊急出招，宣布利用其全部權

限（ｆｕｌｌ ｒａｎｇｅ ｏｆ ａｕｔｈｏｒｉｔｉｅｓ）向美國家庭和企業提供信貸流動

支持，以限制工作和收入的損失，意味正式開啟無限ＱＥ大幕。簡而言之，一系列動作可謂「除

了股票咩都買」，具體包括：

（１）購買必要數量（即無上限）的國債及ＭＢＳ（機構抵押支持證券）；

（２）為僱主、消費者、企業提供新的信貸融資支持，規模３０００億美元；

（３）建立ＰＭＣＣＦ（一級市場企業信貸機制）直接買入企業發行的新債，及

ＳＭＣＣＦ（二級市場企業信貸融資），為已發行的企業債提供流動性；

（４）建立ＴＡＬＦ（定期資產支持證券貸款設施），協助以學生貸款、汽車貸款、信用卡

貸款等資產作為擔保品的證券發行；

（５）擴大貨幣市場共同基金流動性融資（ＭＭＬＦ）；

（６）擴大商業票據融資工具（ＣＰＦＦ）；

（７）擬建立「大眾商業貸款計劃」，支持符合條件的中小企。

上述最吸睛要數（３），因相當於聯儲可直接買入投資級公司債及其ＥＴＦ，挽救ＢＢＢ債

券墮入垃圾級之意明顯；刺激投資級公司債ＥＴＦ如ｉＳｈａｒｅｓ ｉＢｏｘｘ急升近８％。



＊垃圾債警號未除，美匯或上試１０５＊



跟金融海嘯時打救金融機構相比，今次聯儲不惜快速消耗政策工具打救公司債，顯示今次危

機的癥結已由當年的信用不良個人（次貸借款者），變成信用不良公司，而肺炎疫情正正是壓垮

這些過去多年，以高息作誘不斷債滾債的企業。

由於聯儲今次的大手筆並不覆蓋高收益債（垃圾債），加上對沖基金巨頭橋水估算美企因疫

情引發景氣低迷而遭遇的財務損失恐高達４萬億美元，信用利差未見收斂，高收益債券

ＥＴＦ及ＢＤＣ（商業發展公司，相當於私募基金）續走弱，如ｉＳｈａｒｅｓ ｉＢｏｘｘ高

收益債ＥＴＦ徘徊５２周低位，Ａｒｅｓ Ｃａｐｉｔａｌ更重挫逾兩成。

鑑於此，市場避險情緒勢持續，澳新研究主管Ｋｈｏｏｎ Ｇｏｈ即預計，美匯短期可能進

一步上漲至１０５水平；而在離岸市場，多逾３８６億美元的中資企業債，其到期殖利率已攀逾

１５％。儘管美元當前的避險功能強於黃金，但聯儲負債表可能很快擴張翻倍的預期之下，黃金

的相對價值正在快速上升。

