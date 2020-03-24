【新冠肺炎】本港今日新增３０宗確診，其中１９人曾外遊

《經濟通通訊社２４日專訊》衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
３０宗新冠肺炎確診個案，累計３８７宗，包括１２女１８男，年齡由１５至６６歲，其中１９
人有外遊紀錄，包括兩名學生、一名國泰航空（００２９３）空中服務員和１位導遊，另有一人
曾到澳門。
至於沒有外遊的新個案中，蘭桂坊音樂人群組多６人染病，增至８人確診；長沙灣昌隆工業
大廈多１人染病；黃竹坑派對亦有多１人受感染，群組增至５人確診；愉景灣婚宴中亦有多１人
確診。（ｃｌ）
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