【新冠肺炎】醫管局：四名患者情況危殆，醫院餐廳取消堂食服務

《經濟通通訊社２４日專訊》醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上表示，新型肺炎肆虐
，目前有４名患者情況危殆，一人嚴重。
她指出，公立醫院負壓病床和病房的使用率分別是五成一和七成一，預期未來需求將會增加
，她呼籲市民如非必要，不要外出，在人多地方盡量縮短逗留時間及戴口罩，認為這是對醫護最
大的支持。
何婉霞稱，醫院餐廳將實行特別措施，只提供外賣，不提供堂食服務，希望減低訪客在餐廳
逗留的時間，局方也提醒患者，不要在餐廳長時間逗留。（ｃｌ）
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