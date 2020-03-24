【新冠肺炎】醫管局：四名患者情況危殆，醫院餐廳取消堂食服務

《經濟通通訊社２４日專訊》醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上表示，新型肺炎肆虐

，目前有４名患者情況危殆，一人嚴重。

她指出，公立醫院負壓病床和病房的使用率分別是五成一和七成一，預期未來需求將會增加

，她呼籲市民如非必要，不要外出，在人多地方盡量縮短逗留時間及戴口罩，認為這是對醫護最

大的支持。

何婉霞稱，醫院餐廳將實行特別措施，只提供外賣，不提供堂食服務，希望減低訪客在餐廳

逗留的時間，局方也提醒患者，不要在餐廳長時間逗留。（ｃｌ）

