【新冠肺炎】萬洲：豬肉有剛性需求，疫情對集團影響不大

《經濟通通訊社２４日專訊》萬洲國際（００２８８）董事長兼行政總裁萬隆於電話業績發

布會上表示，新型冠狀病毒對集團的影響不大，因為豬肉有剛性需求，集團除了武漢外的廠房已

經復工，至於美國及歐洲的廠房都全部維持生產，強調集團未來幾個月可確保供應。他續指，在

疫情爆發後，集團更重視食品安全，以及控制成本及支出，並將產品結構更多遷移至高端產品。

至於生豬價格表現，他認為，去年中國與美國之間的生豬價格差距２﹒５倍，現時差距為４

﹒１倍，相信今年下半年數字約為３﹒５倍，認為價格仍有很大調整空間，相信進出口限制對集

團今年影響依然有限。

非洲豬瘟疫情方面，集團執行董事兼河南雙匯投資發展股份總裁馬相傑表示，生豬價格上升

導致集團壓力加大，現時已累計上升２０％，但強調集團早前已多次上調產品價格，現時暫時沒

有進一步的減價計劃。他又指，預計今年生豬產量為繼續下跌，未來會增加向美國入口，以確保

國內供應充足，以及向外銷量保持穩定。

集團執行董事、常務副總裁兼首席財務官郭麗軍則指，集團今年直至現在，進出口訂單都未

有受影響，即使是來自美國及其他地區的訂單都保持穩定。他指出，現時新冠肺炎疫情仍無法確

定，集團會密切關注，並將及時調整營運策略。（ｃｗ）

