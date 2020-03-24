《日入而息》中電信少賺逾３％，萬洲業績勝預期，港股飆９６７點

《今天重點》﹡中電信（００７２８）去年純利按年跌３﹒３％，派末期息１２﹒５港仙；

去年移動服務收入升４﹒７％，投資９３億元人民幣建５Ｇ基站；中電信冀

第三季底能達成今年建２５萬個基站目標

﹡萬洲國際（００２８８）去年純利按年升５５﹒４％，末期息０﹒２６５港

元；萬洲指豬肉有剛性需求，疫情對集團影響不大

﹡本港今日新增３０宗確診，其中１９人曾外遊；張竹君稱有確診者曾到澳

門，東瀛遊導遊染疫；港台表示ｎｏｗ男剪接師女友暫無確診

﹡賀一誠稱澳門博彩業是否再停業須評估病例影響力；難物色酒店檢疫，冀６

家博企承擔社會責任

﹡湖北明天起對武漢以外地區解封，武漢下月８日解封

﹡英國宣布鎖國三周，居民必須留在家中



《即日市況》﹡美續推量化寬鬆刺激亞洲股市造好，港股收２２６６３飆９６７點



《深滬股市》﹡湖北逐步解封滬指收漲２﹒３％，外資流入４０億人幣



《美元匯價》﹡短線宜１１０﹒５０沽出美元買入日圓；歐元最新報１﹒０８６０╱６３，

日圓最新報１１０﹒８１╱８４



《公司業績》﹡龍湖（００９６０）去年多賺１３％，派息０﹒８４元人民幣

﹡中國天保（０１４２７）去年純利升１﹒９倍至３﹒１８億元人幣，不派息

﹡中國建築興業（００８３０）去年少賺４％，不派末期息

﹡中國食品（００５０６）去年純利升３０﹒２％，派末期息４﹒４分人幣

﹡中電信（００７２８）去年純利按年跌３﹒３％，派末期息１２﹒５港仙

﹡環球醫療（０２６６６）去年純利按年升１０﹒１％，末期息０﹒２９港元

﹡融信中國（０３３０１）去年純利升４７％至３１﹒５億元人民幣，派末期

息０﹒６元

﹡遠東宏信（０３３６０）去年純利按年升１０﹒４％，末期息０﹒３３港元

﹡歌禮製藥（０１６７２）去年虧損擴大至９５９６﹒９萬元人民幣，不派息

﹡嘉華國際（００１７３）去年少賺２２％，派末期息１４仙

﹡中糧肉食（０１６１０）去年扭虧為盈錄１５﹒７億元人民幣純利

﹡永升生活（０１９９５）去年純利２﹒２４億元人民幣，增１﹒２倍，末期

息４﹒７９港仙

﹡合生創展（００７５４）去年多賺６４％，派末期息３０仙

﹡安踏體育（０２０２０）去年多賺３０％至５３﹒４億元人民幣，派末期息

３６港仙

﹡金茂酒店（０６１３９）去年純利跌１﹒６％，派末期息１５﹒４３港仙

﹡威華達（００６２２）去年盈轉虧３﹒６億元，不派息

﹡健升物流（０１５２９）去年溢利９３２萬元人民幣，減五成八，不派息

﹡第一太平（００１４２）去年盈轉虧蝕１９﹒８億，派末期息７港仙

﹡復宏漢霖（０２６９６）去年虧損擴至８﹒７５億元人民幣，不派息

﹡惠生工程（０２２３６）去年純利按年跌１０﹒１％，末期息０﹒００４元

﹡恆騰網絡（００１３６）去年少賺２７﹒７％，不派末期息

﹡合生創展（００７５４）去年多賺６４％至９５億元，派末期息３０仙

﹡艾德韋宣（０９９１９）去年少賺１９﹒３％，不派末期息

﹡偉仕佳杰（００８５６）去年純利按年升９﹒３３％，末期息１６﹒７仙

﹡通力電子（０１２４９）去年多賺２０﹒４％至２﹒６９億元，派末期息

０﹒３５元

﹡海通國際（００６６５）去年純利按年升５２％，第二次中期息４﹒３仙

﹡萬洲國際（００２８８）去年純利按年升５５﹒４％，末期息０﹒２６５港

元

﹡鴻興印刷（００４５０）去年扭虧為盈賺７５７５萬元，末期息連特別息共

派７仙



《公司資訊》﹡Ｆ８企業（０８３４７）收購潤滑油公司，代價１６３８萬元

﹡中信股份（００２６７）附屬向中信鈦業增資

﹡飛鶴（０６１８６）疫情期間沒有停工，首２月生產成品按年增四成

﹡中電信（００７２８）去年移動服務收入升４﹒７％，投資９３億元人民幣

建５Ｇ基站；中電信冀第三季底能達成今年建２５萬個基站目標

﹡共享集團（０３３４４）接獲兩份債券持有人清盤呈請

﹡昌興（００８０３）出售杭州物業，總代價１７００萬元

﹡亞信科技（０１６７５）疫情助淘汰數字化解決方案落後的公司

﹡雲頂（００６７８）德國三間船廠將暫停運作，為期四周

﹡金威醫療（０８１４３）售咨詢及整形手術業務，代價１１００萬元

﹡阿里健康（００２４１）「瘦身塑形」類醫療服務銷量增長超３１倍

﹡香港潮商（０２３２２）出售船舶並終止營運船舶租賃業務

﹡盛業資本（０６０６９）擬出售兩筆應收帳共涉資約１﹒５億元人民幣

﹡眾安銀行正式開業成本港首間虛擬銀行，推１厘活期存款產品

﹡富衛ＡＣＴ團隊今年增聘至１０００人，亞洲保險市場發展勢頭持續

﹡渣打３月中國中小企業信心指數自歷史低點回升，製造業擴張

﹡絲路物流（００９８８）擬收購採礦及煤炭銷售業務

﹡匯漢（００２１４）以６２９萬美元售當代置業（０１１０７）優先票據

﹡嘉華國際（００１７３）去年底已簽約但未確認銷售１０８億元，料本港樓

市續整固

﹡銘霖（０１１０６）收購一間包裝印刷公司，涉資３７００萬元

﹡新世界（０００１７）深圳住宅項目累售１００伙，銷售額逾３０億元人幣

﹡海航科技投資（０２０８６）今年首季末將終止潛在新業務

﹡偉仕佳杰（００８５６）疫情對集團移動終端業務影響不大

﹡保誠（０２３７８）將定期刊發應對疫情的最新消息，業務繼續保持穩健



《國企紅籌》﹡首創置業（０２８６８）今年簽約目標為逾８００億元人民幣

﹡中國太保（０２６０１）將積極開展ＧＤＲ工作

﹡飛機租賃（０１８４８）收購ＡｖｉａｔｉｏｎＳｙｎｅｒｇｙ股份經估值

後釐定



《神州民企》﹡龍湖（００９６０）今年銷售目標２６００億元人民幣，料未來毛利率維持

２５至３０％

﹡中芯（００９８１）購入晶圓製造設備涉及４億美元

﹡順風清潔能源（０１１６５）張伏波將辭任董事會董事長



《中國要聞》﹡工信部表示促進新型消費模式，加快用戶向５Ｇ遷移；工信部要求ＩＰｖ６

網絡年內活躍連接數達１１﹒５億

﹡今年暫有９８家內地房企在法院宣布破產

﹡報告指２月百城新房庫存同比增４％，料將降價去庫存

﹡雲南工人乘復工長途巴期間身亡，證實感染漢他病毒

﹡人行逆回購２６連停，今續零投放零回籠；人行旗下金融時報表示金融調控

空間及工具儲備仍很充足

﹡銀行間利率期權業務首日運行共計成交１２７﹒８億

﹡科技產品熱退潮，多間基金公司布局新基建主題ＥＴＦ

﹡大商所擴大鐵礦石等期貨合約的漲跌停板幅度

﹡農業農村部表示２月全國生豬生產形勢繼續向好

﹡上交所暫停華夏ＭＳＣＩＡ股ＥＴＦ申購贖回

﹡上海安排３００億人幣專項貸幫扶中小企業

﹡上海金融法院發布全國首個證券糾紛代表人訴訟規定

﹡上海研制「新冠病毒核酸標準物質」，把控試劑盒質量

﹡上海經信委表示滬中小企業復工率已近九成

﹡上海適度放開住宅小區入口管理

﹡北京擬推刺激汽車消費措施，上半年增１０萬購車指標

﹡多地政府通過支付寶發放億元級消費券，鼓勵本地消費

﹡武漢出台六項措施支持房地產企業復工復產

﹡商務部、進出口銀行聯合通知，加大邊境信貸支持力度

﹡國網助力武漢企業復工復產，將減免電費涉近３﹒９億

﹡排摸融資需求，上海實施「科創企業上市貸」

﹡廣東啟動價格聯動機制，年內已發放臨時補貼逾２億

﹡中國褐皮書表示首季ＧＤＰ或萎縮１１％，企業無工可復

﹡國家要求各地優化汽車限購，積極補貼消費者買車換車

﹡美國對中國高密度光纖設備及其組件發起３３７調查

﹡浙江海寧擬以房博會名義，開放限購令一個月創先例

﹡２月末長三角地區本外幣各項存貸款增速環比回升

﹡首二月全國財政收入同比降一成，證券印花稅增７７％



《寶島快訊》﹡台股收升４﹒５％，報９２８５﹒６２點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱將任命張舉能為終審法院首席法官，明年１月生效

﹡房協表示預留啟德地皮興建專用安置邨，可提供千個單位

﹡深股通額度全日用近１５億元；滬股通額度全日用３６億元，陸股通淨流入

３９﹒９億



《新冠肺炎》﹡本港今日新增３０宗確診，其中１９人曾外遊

﹡政府譴責網上謠言，否認下午將公布多項嚴厲抗疫措施

﹡張竹君稱有確診者曾到澳門，東瀛遊導遊染疫

﹡全國昨確診７８宗境外輸入佔７４，武漢再現本地感染；外交部表示截至昨

日境外輸入中國確診病例為４２７例

﹡武漢再有醫生確診感染，感染源不排除來自醫院

﹡上海虹橋機場暫停所有國際港澳台航班，轉飛浦東機場

﹡北京入境防疫升級全部隔離觀察，官媒籲拒絕特殊待遇

﹡北京新增境外輸入病例３１例，境外關聯病例１例

﹡廣東昨新增確診１５宗，佛山錄１宗湖北輸入病例

﹡澳門確診增至２５宗，賀一誠今早公布新入境限制措施；明起禁止入境前

１４天內曾到外國非澳居民入境

﹡武漢市長表示毫不放鬆疫情防控，精準服務企業復工復產

﹡湖北規上工業已復工８５％，員工到崗逾六成

﹡美國國務院計劃再撤僑，涉及１﹒３５萬人

﹡英國宣布鎖國三周，居民必須留在家中

﹡泰國總理宣布周四進入緊急狀態，暫持續一個月

﹡醫管局表示四名患者情況危殆，醫院餐廳取消堂食服務

﹡ＧＣＥ及ＩＧＣＳＥ原定５－６月國際考試取消

﹡ＨＫＴＶｍａｌｌ表示口罩機已到，料兩至三星期後開賣

﹡ｎｏｗ新聞台剪接部員工及其港台工作女友初步確診

﹡港台表示ｎｏｗ男剪接師女友暫無確診

﹡平保（０２３１８）推出新冠肺炎智能語音排查系統

﹡金管局表示暫停收銀車服務，以減低社區接觸

﹡阿里國際站禁止發布和銷售含新冠病毒字樣產品

﹡恆生（０００１１）九龍城分行員工確診，分行續停業

﹡旅發局料旅客難報復式反彈，冀大型活動如期１０月舉行

﹡湖北明天起對武漢以外地區解封，武漢下月８日解封

﹡華懋集團捐贈２０萬個口罩，透過社聯轉贈有需要人士

﹡賀一誠稱澳門博彩業是否再停業須評估病例影響力；難物色酒店檢疫，冀６

家博企承擔社會責任

﹡聖路易斯聯儲行長表示非必要企業應暫停運營三個月抗疫

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