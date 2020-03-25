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即市新聞

25/03/2020 07:50

《華爾街內望》市場憧憬國會通過抗疫計劃，道指飆升逾兩千點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》有美國議員表示，在抗疫救助計劃上接近達成一致共識，令市
場情緒樂觀，美股周二（２４日）飆升，創１９３３年以來最大單日漲幅。
　　道指飆升１１﹒３７％或２１１２點，收報２０７０４點。標指躍升９﹒３８％或２０９點
，報２４４７點。納指勁揚８﹒１２％或５５７點，報７４１７點。
　　有民主黨和共和黨的資深人士表示，兩黨接近就２萬億美元經濟刺激議案達成協議，為失業
人士提供經濟援助，並幫助陷入困境的行業。
　　聯儲局最近亦宣布一系列激進舉措的補充，包括購買公司債券、直接向企業提供貸款。
　　美國總統特朗普上日表示，正考慮在下周結束為期１５日的停工停產後，重新恢復部分商業
活動。
　　美國本月企業活動進一步萎縮，並觸及歷史低位，主要因為疫情抑制製造業及服務業活動，
經濟或陷入衰退。
　　板塊方面，眾議院提出向航空公司和承包商提供４００億美元救助方案，標普航空公司指數
飆升１５％。標普能源股指數跳升１６﹒３％。大型銀行股指數跳漲約１３％。
　　個股方面，波音跳漲近２１％，主要因為預計７３７　Ｍａｘ客機將在今年年中復飛。
　　十年期美債收益率升７個基點至０﹒８３７％。（ａｌ）

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