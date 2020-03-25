《華爾街內望》市場憧憬國會通過抗疫計劃，道指飆升逾兩千點

《經濟通通訊社２５日專訊》有美國議員表示，在抗疫救助計劃上接近達成一致共識，令市

場情緒樂觀，美股周二（２４日）飆升，創１９３３年以來最大單日漲幅。

道指飆升１１﹒３７％或２１１２點，收報２０７０４點。標指躍升９﹒３８％或２０９點

，報２４４７點。納指勁揚８﹒１２％或５５７點，報７４１７點。

有民主黨和共和黨的資深人士表示，兩黨接近就２萬億美元經濟刺激議案達成協議，為失業

人士提供經濟援助，並幫助陷入困境的行業。

聯儲局最近亦宣布一系列激進舉措的補充，包括購買公司債券、直接向企業提供貸款。

美國總統特朗普上日表示，正考慮在下周結束為期１５日的停工停產後，重新恢復部分商業

活動。

美國本月企業活動進一步萎縮，並觸及歷史低位，主要因為疫情抑制製造業及服務業活動，

經濟或陷入衰退。

板塊方面，眾議院提出向航空公司和承包商提供４００億美元救助方案，標普航空公司指數

飆升１５％。標普能源股指數跳升１６﹒３％。大型銀行股指數跳漲約１３％。

個股方面，波音跳漲近２１％，主要因為預計７３７ Ｍａｘ客機將在今年年中復飛。

十年期美債收益率升７個基點至０﹒８３７％。（ａｌ）

