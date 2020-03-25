【新冠肺炎】邁博藥業：抗體融合蛋白申請專利，將啟動體內實驗

《經濟通通訊社２５日專訊》邁博藥業（０２１８１）本月向中國國家知識產權局提交重組

雙功能抗體融合蛋白的發明專利申請（ＣＭＡＢ０２０），有望應用於預防和治療ＳＡＲＳ－

ＣｏＶ╱－２（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ及ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）感染和ＳＡＲＳ╱

ＣＯＶＩＤ－１９疾病（新冠肺炎）。集團已完成ＣＭＡＢ０２０實驗規模的蛋白製備以及體外

功能評估，並即將啟動體內實驗以對該藥物進行進一步的技術評估。

ＣＭＡＢ０２０的主要功能為阻斷病毒生命周期，有望起到保護器官的作用並減輕

ＣＯＶＩＤ－１９引發嚴重急性呼吸窘迫綜合症。該藥物還可以拮抗受體結合域與ＣＤ１４７的

結合，減輕肺部炎症及細胞因子風暴。ＣＭＡＢ０２０的雙功能臂具 有協同效應，亦可對公眾

提供被動免疫及保護他們免受冠狀病毒如ＳＡＲＳ－ＣｏＶ╱－２的感染。

另外，集團全資子公司Ｍａｂｐｈａｒｍ（ＨＫ）Ｌｉｍｉｔｅｄ，與在美國納斯達克上市

的Ｓｏｒｒｅｎｔｏ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ，Ｉｎｃ﹒（Ｎａｓｄａｑ： ＳＲＮＥ）簽

訂獨家授權合約。授予Ｓｏｒｒｅｎｔｏ於北美和歐洲開發和商業化ＣＭＡＢ０２０的獨家永久

許可。（ｎｓ）

