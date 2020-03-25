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即市新聞

25/03/2020 09:23

隔晚美股漲停，港股高開５９２點報２３２５５點，國指升２４２點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》市場對於聯儲放水措施有正面回應，加上憧憬美國政府財政刺
激法案通過，道指暴升逾二千點且漲停，亞洲股市今早全面上揚，日經漲８００點，台北加權指
數亦升３５８點，港股方面則高開５９２點，其中於美洲擁有業務的創科實業（００６６９）一
枝獨秀，高開近一成二且為最佳表現藍籌；另外萬州（００２８８）純利升三成二，股價亦升逾
６％。恆生指數報２３２５５點，升５９２點或升２﹒６１％，主板成交３４﹒３５億元。國企
指數報９４２７點，升２４２點或升２﹒６４％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升２﹒２２％，報４６﹒１元；港交所
（００３８８）升３﹒０４％，報２３０﹒６元；騰訊控股（００７００）升２﹒６８％，報
３７５元；中移動（００９４１）升２﹒４７％，報５８元；友邦保險（０１２９９）升
４﹒８５％，報６７元。

　　恆指十大開市升幅股份表現如下：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　５２﹒００元　　　升１１﹒５９％
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒０１元　　　升６﹒２１％
　　申洲國際（０２３１３）　　７７﹒７０元　　　升５﹒７１％
　　電能實業（００００６）　　４６﹒６０元　　　升５﹒６７％
　　舜宇光學（０２３８２）　１０８﹒５０元　　　升４﹒９３％
　　友邦保險（０１２９９）　　６７﹒００元　　　升４﹒８５％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒７０元　　　升４﹒８４％
　　石藥集團（０１０９３）　　１５﹒８４元　　　升４﹒７６％
　　金沙中國（０１９２８）　　２９﹒８５元　　　升４﹒５５％
　　中國人壽（０２６２８）　　１４﹒７８元　　　升４﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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