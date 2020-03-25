隔晚美股漲停，港股高開５９２點報２３２５５點，國指升２４２點

《經濟通通訊社２５日專訊》市場對於聯儲放水措施有正面回應，加上憧憬美國政府財政刺

激法案通過，道指暴升逾二千點且漲停，亞洲股市今早全面上揚，日經漲８００點，台北加權指

數亦升３５８點，港股方面則高開５９２點，其中於美洲擁有業務的創科實業（００６６９）一

枝獨秀，高開近一成二且為最佳表現藍籌；另外萬州（００２８８）純利升三成二，股價亦升逾

６％。恆生指數報２３２５５點，升５９２點或升２﹒６１％，主板成交３４﹒３５億元。國企

指數報９４２７點，升２４２點或升２﹒６４％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升２﹒２２％，報４６﹒１元；港交所

（００３８８）升３﹒０４％，報２３０﹒６元；騰訊控股（００７００）升２﹒６８％，報

３７５元；中移動（００９４１）升２﹒４７％，報５８元；友邦保險（０１２９９）升

４﹒８５％，報６７元。



恆指十大開市升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ５２﹒００元 升１１﹒５９％

萬洲國際（００２８８） ７﹒０１元 升６﹒２１％

申洲國際（０２３１３） ７７﹒７０元 升５﹒７１％

電能實業（００００６） ４６﹒６０元 升５﹒６７％

舜宇光學（０２３８２） １０８﹒５０元 升４﹒９３％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒００元 升４﹒８５％

吉利汽車（００１７５） １１﹒７０元 升４﹒８４％

石藥集團（０１０９３） １５﹒８４元 升４﹒７６％

金沙中國（０１９２８） ２９﹒８５元 升４﹒５５％

中國人壽（０２６２８） １４﹒７８元 升４﹒３８％

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（ｕｌ）

