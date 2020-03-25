《盤後部署》市場短線信心足，港股暫上望２４５００點

《經濟通通訊社２５日專訊》市場憧憬美國參議院快將通過政府２萬億美元經濟援助方案，

隔晚道指及標指各從三年低位反彈，當中道指飆２１１２點或１１﹒３７％，創１９３３年以來

最大單日漲幅，刺激港股今早裂口高開５９２點報２３２５５點，重上十天線。出口股及保險板

塊造好，惟美股三大期貨倒跌，令港股升幅一度收窄不到４００點低見２３０６２。午後美國傳

來喜訊，白宮官員透露白宮與國會就緊急經濟刺激計劃達成協議，最快香港時間今晚至明早投票

表決方案，恆指升幅擴大，最高見２３５６９點升９０５點，最終收報２３５２７點，升８６３

點或３﹒８１％，主板成交１５１１﹒６２億元。國企指數報９５２９，升３４５點或升

３﹒７６％。

Ａ股兩市向好，上證綜指收２７８１點，升５９點或２﹒１７％。深證成指收報１０２４１

點，升３１９點或升３﹒２２％，總成交７５１３﹒４３億元人民幣。



＊波音大到不能倒＊



新型肺炎疫情重創航空業，惠譽將飛機製造商波音（Ｂｏｅｉｎｇ）評級降至垃圾級ＢＢＢ

，並將其移出負面觀察名單。美國總統特朗普稱，不會讓波音倒閉，而且必須暫時幫助該公司，

預料不會花很長時間。

不過，波音行政總裁Ｃａｌｈｏｕｎ早前曾表示，若華府以入股作為財政援助條件，波音將

拒絕，公司只希望政府提供借貸，或者通過援助整體融資市場。據報波音及業界正尋求６００億

美元政府補助。另外，消息指該公司計劃５月前重新生產７３７ ＭＡＸ客機，已要求供應商下

月供應客機零件，預計最快今年中重新投入使用。

波音是否成功獲美國政府緩助，在在影響股價表現，牽動道指走勢。

另一方面，德國財長肖爾茨（Ｏｌａｆ Ｓｃｈｏｌｚ）接受外媒訪問時表示，目前正和官

員們討論，研究依法在某種程度上是否可能提供最高達某個金額的免稅津貼。肖爾茨又批評，呼

籲保護經濟而不是減緩冠狀病毒的傳播，反而是「憤世嫉俗和欠考慮的」。

德國早前公布規模高達７５００億歐元的一攬子救助計劃，包括自２０１３年以來首次發行

新債，以減輕疫情對該國經濟的損害。



＊恆指短期炒消息，上望二十天線＊



這兩日港股累升逾１８００點，明顯衝著聯儲局無限ＱＥ及環球放水而來。不過，放水不能

治好新型肺炎是事實，各國政府彈藥始終有限，亦無可能日日出新招提振市場，比起救市更似是

續命。不過，今日恆指以貼近全日高位收市，主板成交亦比上日多出９﹒７％，反映投資者短線

對這一波反彈浪存一定信心。

短期來看，市場仍會繼續炒刺激經濟措施消息，若然新型肺炎蔓延沒有急速惡化，恆指可先

上望二十天線，即近２４５００點水平。（ｎｓ）

