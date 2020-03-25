【貿易休戰】傳美國考慮允許延遲支付進口商品關稅９０日

《經濟通通訊社２５日專訊》據彭博社引述知情人士透露，美國正考慮允許延遲支付進口商
品關稅三個月。
不過近日涉及美國海關和邊境保護局（ＣＢＰ）等政府機構，有關暫停支付進口關稅三個月
的討論，引發美國國內行業協會的反對。
有團體表示，疫情造成財務困難及動盪之際，局方不應該因為企業的游說，向獲得不公平貿
易優勢的進口商品作出延遲，讓美國工人進一步承壓，並只會讓美國國民財務狀況進一步惡化。
（ａｌ）
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