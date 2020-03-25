【貿易休戰】美國決定對中國製廚櫃及浴室櫃實施高額關稅

《經濟通通訊社２５日專訊》美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）周二（２４日）表示，決定向

中國進口的木製廚櫃和浴室櫃，在五年內徵收高額關稅，因為產品存在傾銷及補貼，損害美國生

產商利益。

美國由２０１８年從中國進口４４億美元木製廚櫃、浴室櫃及相關組件。不過美國商務部上

月２４日決定實施最高達２６２﹒２％的反傾銷稅，以及高達２９３﹒５％的反補貼稅。

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