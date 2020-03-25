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25/03/2020 09:02

【新冠肺炎】印度總理莫迪宣布實施全國封鎖，民眾必須留在家中

　　《經濟通通訊社２５日專訊》印度總理莫迪周二（２４日）宣布全國封鎖，為期三周，遏制
疫情蔓延。
　　莫迪在全國電視講話中表示，聽取專家意見後，認為未來２１日對於打破傳播周期至關重要
，而今次全國封鎖的決定，意味民眾必須留在家中。
　　上周印度對主要城市實施幾乎完全的封鎖，暫停火車、飛機航班和長途巴士服務。不過至今
新冠肺炎已在印度造成５１９宗感染，９人死亡。（ａｌ）

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