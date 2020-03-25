【貿易休戰】納瓦羅否認白宮考慮延遲徵收關稅三個月

《經濟通通訊社２５日專訊》美國貿易事務顧問納瓦羅否認，華府正考慮延後收取進口產品

關稅三個月，緩解疫情造成的經濟影響。惟彭博早前引述消息人士指，華府及其他機構正討論延

後收取關稅。

納瓦羅諷刺彭博引述了不了解美國政府貿易政策的消息人士，直指彭博的報道是假新聞，強

調關稅是防範中國經濟侵略的重要工具，解除關稅只會利好中國。（ａｌ）

