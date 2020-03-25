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25/03/2020 14:51

【全球放水】日本央行憂慮經濟或長期停滯

　　《經濟通通訊社２５日專訊》日本央行今日公布上周緊急會議的意見摘要，當中有決策官員
警告經濟或長期停滯，但亦有意見認為日本經濟將出現強勁反彈。
　　不過九位委員對疫情爆發可能對經濟造成巨大打擊都深感憂慮，而且上年上調銷售稅已經帶
來衝擊。
　　摘要亦顯示，隨著經濟衰退擔憂加劇，央行可以通過其他緊急政策會議，又或增加購買政府
債券等措施，繼續作出靈活回應。（ａｌ）

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