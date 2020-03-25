【全球放水】日本央行憂慮經濟或長期停滯

《經濟通通訊社２５日專訊》日本央行今日公布上周緊急會議的意見摘要，當中有決策官員

警告經濟或長期停滯，但亦有意見認為日本經濟將出現強勁反彈。

不過九位委員對疫情爆發可能對經濟造成巨大打擊都深感憂慮，而且上年上調銷售稅已經帶

來衝擊。

摘要亦顯示，隨著經濟衰退擔憂加劇，央行可以通過其他緊急政策會議，又或增加購買政府

債券等措施，繼續作出靈活回應。（ａｌ）

