  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2020 15:30

【全球放水】歐盟計劃釋放大規模救助基金援助成員國

　　《經濟通通訊社２５日專訊》歐元區財長尋求制定下一階段針對疫情的財政措施之際，歐元
區正準備由救助基金中，提供相當於每個國家產出最多２％的信貸額度。
　　市場一系列指標預測經濟出現嚴重下滑，增加歐盟聯合採取行動、相補各自刺激措施的壓力

　　波蘭財長表示，使用歐洲穩定機制預防工具計劃，得到歐元區財長非常廣泛支持，現在輪到
歐盟領導人批准該計劃。不過歐盟穩定機制負責人，財長們沒有就該措施如何運作的具體細節達
成一致共識。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
數碼轉型攻略25/03/2020
新型肺炎突然爆發 引起公司管理層反思 流動辦公Mobile Office是否仍是不切實際呢？
生財有道25/03/2020
【恒地績後】恒地少賺45%停派紅股 大行紛紛削目標價仍籲買入
FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
中國故事25/03/2020
《京城近觀》「報復消費」會迎來春天嗎？
生財有道25/03/2020
【全球放水】美元短期未見頂 惟基本面堪憂遲早回調
生財有道25/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：汽車股現價可小注吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Pop Up Dance成本價出售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金