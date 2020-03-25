【全球放水】歐盟計劃釋放大規模救助基金援助成員國

《經濟通通訊社２５日專訊》歐元區財長尋求制定下一階段針對疫情的財政措施之際，歐元

區正準備由救助基金中，提供相當於每個國家產出最多２％的信貸額度。

市場一系列指標預測經濟出現嚴重下滑，增加歐盟聯合採取行動、相補各自刺激措施的壓力

。

波蘭財長表示，使用歐洲穩定機制預防工具計劃，得到歐元區財長非常廣泛支持，現在輪到

歐盟領導人批准該計劃。不過歐盟穩定機制負責人，財長們沒有就該措施如何運作的具體細節達

成一致共識。（ａｌ）

