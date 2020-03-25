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25/03/2020 16:07

【全球放水】聯合國秘書長：Ｇ２０應增撥資源抗疫

　　《經濟通通訊社２５日專訊》聯合國秘書古特雷斯致信二十國集團（Ｇ２０），呼籲提供更
多資源，對抗疫情大流行。
　　建議措施包括啟動萬億美元的協調刺激計劃、幫助貧困國家、禁止關稅、配額或其他貿易限
制、放棄制裁以幫助某些國家獲得食物及醫療用品。
　　他又指，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）可用資源未必足夠，其遏制及救濟信託基金應獲得更
大的財政支持，另外債務重組必須成為優先處理。（ａｌ）

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