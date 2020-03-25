【全球放水】道指期貨升幅於亞洲收市擴大至２％，歐股高開逾１％

《經濟通通訊社２５日專訊》美國共和民主兩黨已達成協議，高達２萬億美元經濟刺激方案

正在作最終修改，法案最快美國時間周三，即香港時間今晚至明早再進行投票表決。市場氣氛向

好，美股期貨升幅於亞洲收市時段擴大至２％。

道指６月期貨現揚２﹒０７％或４２７點，報２１０３５點。標指６月期貨現升１﹒０８％

或２６點，報２４６４點。納指６月期貨現漲１％或７５點，報７６３０點。

歐洲股市開市走高，德國ＤＡＸ指數漲２﹒０６％或２００點，報９９４５點。法國

ＣＡＣ ４０指數升２﹒２８％或９６點，報４３３９點。倫敦富時１００指數高１﹒１５％或

６３點，報５５２３點。

亞洲股市全日表現向好，韓國綜合股指飆５﹒８９％或９４點，報１７０４點。日經平均指

數收升８﹒１３％或１４７０點，報１９５４７點。澳洲Ｓ＆Ｐ╱ ＡＳＸ ２００指數高

５﹒５４％或２６２點，報４９９８點。

油價持續回升，布倫特原油期貨升１﹒７７％或０﹒４８美元，報２７﹒６３美元。紐約原

油期貨升２﹒４６％或０﹒５９美元，報２４﹒６美元。

金價輕微回吐，現貨金現跌０﹒９％，報每盎司１６０２﹒２１美元。美國期金現軟

０﹒７５％，報每盎司１６４８﹒３美元。（ａｌ）

