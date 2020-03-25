  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2020 16:22

【全球放水】道指期貨升幅於亞洲收市擴大至２％，歐股高開逾１％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國共和民主兩黨已達成協議，高達２萬億美元經濟刺激方案
正在作最終修改，法案最快美國時間周三，即香港時間今晚至明早再進行投票表決。市場氣氛向
好，美股期貨升幅於亞洲收市時段擴大至２％。
　　道指６月期貨現揚２﹒０７％或４２７點，報２１０３５點。標指６月期貨現升１﹒０８％
或２６點，報２４６４點。納指６月期貨現漲１％或７５點，報７６３０點。
　　歐洲股市開市走高，德國ＤＡＸ指數漲２﹒０６％或２００點，報９９４５點。法國
ＣＡＣ　４０指數升２﹒２８％或９６點，報４３３９點。倫敦富時１００指數高１﹒１５％或
６３點，報５５２３點。
　　亞洲股市全日表現向好，韓國綜合股指飆５﹒８９％或９４點，報１７０４點。日經平均指
數收升８﹒１３％或１４７０點，報１９５４７點。澳洲Ｓ＆Ｐ╱　ＡＳＸ　２００指數高
５﹒５４％或２６２點，報４９９８點。
　　油價持續回升，布倫特原油期貨升１﹒７７％或０﹒４８美元，報２７﹒６３美元。紐約原
油期貨升２﹒４６％或０﹒５９美元，報２４﹒６美元。
　　金價輕微回吐，現貨金現跌０﹒９％，報每盎司１６０２﹒２１美元。美國期金現軟
０﹒７５％，報每盎司１６４８﹒３美元。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道25/03/2020
憧憬美國刺激經濟方案 港股漲863點收23527突破十天線
數碼轉型攻略25/03/2020
新型肺炎突然爆發 引起公司管理層反思 流動辦公Mobile Office是否仍是不切實際呢？
生財有道25/03/2020
【恒地績後】恒地少賺45%停派紅股 大行紛紛削目標價仍籲買入
FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
中國故事25/03/2020
《京城近觀》「報復消費」會迎來春天嗎？
生財有道25/03/2020
【全球放水】美元短期未見頂 惟基本面堪憂遲早回調
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Pop Up Dance成本價出售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金