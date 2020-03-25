【新冠肺炎】傳英國周三起關閉議會，減緩疫情蔓延

《經濟通通訊社２５日專訊》據彭博社引述知情人士透露，英國政府擬周三晚開始關閉議會
，遏制疫情傳播。
目前一名衛生部官員在內的多位政客已經染病，而議會原定於本月底在復活節假期休會，但
消息指如果議員們投票贊成，下議院將由周三開始休會，並可能於下月重開。
首相約翰遜早前已決定封鎖全國，下令大部分民眾留在家中，同時關閉學校、餐館及商店，
並禁止公眾聚會。（ａｌ）
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