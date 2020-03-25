《異動股》Ｎｉｋｅ上季收入超預期，申洲飆逾一成，裕元漲近７％

《經濟通通訊社２５日專訊》申洲國際（０２３１３）現價升１０﹒４８％，報８１﹒２元
；成交約３８４萬股，涉資３﹒１０億元。
美國體育用品生產商Ｎｉｋｅ公布，上季盈利按年減少２３％至８﹒４７億美元，每股盈利
５３美仙。收入上升５％至１０１億美元，好於市場預期的９８億美元。集團又指，現時內地有
近８０％的門市營運，預計本季中國市場的銷售將會持平。
Ｎｉｋｅ代工製造商之一的申洲國際及裕元（００５５１）走高。裕元現升６﹒８１％，報
１０﹒９８元。
現時，恆生指數報２３２７３，升６１０點或升２﹒６９％，主板成交４４４﹒３５億元。
國企指數報９４２７，升２４２點或升２﹒６４％。
上證綜合指數報２７７３，升５１點或升１﹒８８％，成交１１８１﹒３９億元人民幣。
深證成份指數報１０２０５，升２８３點或升２﹒８６％，成交１９０５﹒９６億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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裕元集團（００５５１） １０﹒９８元 升 ６﹒８１％
特步國際（０１３６８） ２﹒４８元 升 ５﹒９８％
九興控股（０１８３６） ７﹒５７元 升 ４﹒２７％
新秀麗 （０１９１０） ６﹒３８元 升１３﹒５２％
普拉達 （０１９１３） ２２﹒６０元 升 ７﹒１１％
安踏體育（０２０２０） ５８﹒４０元 升 ８﹒８５％
百宏實業（０２２９９） ４﹒８６元 升 ０﹒６２％
申洲國際（０２３１３） ８１﹒２０元 升１０﹒４８％
李寧 （０２３３１） ２０﹒８０元 升１２﹒１９％
波司登 （０３９９８） １﹒７７元 升 ５﹒３６％
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（ｙｋ）
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