《異動股》Ｎｉｋｅ上季收入超預期，申洲飆逾一成，裕元漲近７％

《經濟通通訊社２５日專訊》申洲國際（０２３１３）現價升１０﹒４８％，報８１﹒２元

；成交約３８４萬股，涉資３﹒１０億元。

美國體育用品生產商Ｎｉｋｅ公布，上季盈利按年減少２３％至８﹒４７億美元，每股盈利

５３美仙。收入上升５％至１０１億美元，好於市場預期的９８億美元。集團又指，現時內地有

近８０％的門市營運，預計本季中國市場的銷售將會持平。

Ｎｉｋｅ代工製造商之一的申洲國際及裕元（００５５１）走高。裕元現升６﹒８１％，報

１０﹒９８元。

現時，恆生指數報２３２７３，升６１０點或升２﹒６９％，主板成交４４４﹒３５億元。

國企指數報９４２７，升２４２點或升２﹒６４％。

上證綜合指數報２７７３，升５１點或升１﹒８８％，成交１１８１﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１０２０５，升２８３點或升２﹒８６％，成交１９０５﹒９６億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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裕元集團（００５５１） １０﹒９８元 升 ６﹒８１％

特步國際（０１３６８） ２﹒４８元 升 ５﹒９８％

九興控股（０１８３６） ７﹒５７元 升 ４﹒２７％

新秀麗 （０１９１０） ６﹒３８元 升１３﹒５２％

普拉達 （０１９１３） ２２﹒６０元 升 ７﹒１１％



安踏體育（０２０２０） ５８﹒４０元 升 ８﹒８５％

百宏實業（０２２９９） ４﹒８６元 升 ０﹒６２％

申洲國際（０２３１３） ８１﹒２０元 升１０﹒４８％

李寧 （０２３３１） ２０﹒８０元 升１２﹒１９％

波司登 （０３９９８） １﹒７７元 升 ５﹒３６％

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（ｙｋ）

