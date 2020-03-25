  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2020 10:15

《異動股》Ｎｉｋｅ上季收入超預期，申洲飆逾一成，裕元漲近７％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》申洲國際（０２３１３）現價升１０﹒４８％，報８１﹒２元
；成交約３８４萬股，涉資３﹒１０億元。
　　美國體育用品生產商Ｎｉｋｅ公布，上季盈利按年減少２３％至８﹒４７億美元，每股盈利
５３美仙。收入上升５％至１０１億美元，好於市場預期的９８億美元。集團又指，現時內地有
近８０％的門市營運，預計本季中國市場的銷售將會持平。
　　Ｎｉｋｅ代工製造商之一的申洲國際及裕元（００５５１）走高。裕元現升６﹒８１％，報
１０﹒９８元。
　　現時，恆生指數報２３２７３，升６１０點或升２﹒６９％，主板成交４４４﹒３５億元。
國企指數報９４２７，升２４２點或升２﹒６４％。
　　上證綜合指數報２７７３，升５１點或升１﹒８８％，成交１１８１﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０２０５，升２８３點或升２﹒８６％，成交１９０５﹒９６億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　裕元集團（００５５１）　　１０﹒９８元　　　升　６﹒８１％
　　特步國際（０１３６８）　　　２﹒４８元　　　升　５﹒９８％
　　九興控股（０１８３６）　　　７﹒５７元　　　升　４﹒２７％
　　新秀麗　（０１９１０）　　　６﹒３８元　　　升１３﹒５２％
　　普拉達　（０１９１３）　　２２﹒６０元　　　升　７﹒１１％

　　安踏體育（０２０２０）　　５８﹒４０元　　　升　８﹒８５％
　　百宏實業（０２２９９）　　　４﹒８６元　　　升　０﹒６２％
　　申洲國際（０２３１３）　　８１﹒２０元　　　升１０﹒４８％
　　李寧　　（０２３３１）　　２０﹒８０元　　　升１２﹒１９％
　　波司登　（０３９９８）　　　１﹒７７元　　　升　５﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｙｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
生財有道25/03/2020
【全球放水】美元短期未見頂 惟基本面堪憂遲早回調
生財有道25/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：汽車股現價可小注吸納
剖析天下25/03/2020
港人親歷 歐美疫情轉捩點
生財有道25/03/2020
產業將迎結構性改變 新東方在線長線釣大魚
生財有道25/03/2020
構建遊戲社區 心動疫市力足突圍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Pop Up Dance成本價出售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金