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25/03/2020 10:55

《異動股》騰訊漲近３％破廿天線，Ｓｗｉｔｃｈ國產遊戲獲發版號

　　《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒８５％，報３７５﹒６元；成
交約１５７８萬股，涉資５９﹒４０億元。盤中高見３８１﹒６元，重上廿天線（３７２﹒４６
元）。
　　原國家新聞出版廣電總局官網顯示，共５３款遊戲獲得３月第二批國產遊戲版號。據內媒報
道，在此次版號中首度出現任天堂Ｓｗｉｔｃｈ平台的國產遊戲，分別是騰訊的《彩虹墜入》、
以及廈門遊力信息科技有限公司的《霓虹深淵》。
　　現時，恆生指數報２３１４９，升４８５點或升２﹒１４％，主板成交６２４﹒７５億元。
國企指數報９３８３，升１９９點或升２﹒１７％。
　　上證綜合指數報２７６１，升３９點或升１﹒４３％，成交１５４２﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１０１３９，升２１８點或升２﹒２０％，成交２４７４﹒２９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金蝶國際（００２６８）　　　１０﹒１２元　　　跌１﹒９４％
　　騰訊控股（００７００）　　３７５﹒６０元　　　升２﹒８５％
　　網龍　　（００７７７）　　　１８﹒５４元　　　升３﹒１１％
　　同程藝龍（００７８０）　　　１０﹒３８元　　　升３﹒３９％
　　第七大道（００７９７）　　　　２﹒７５元　　　跌１﹒０８％

　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　　４﹒６３元　　　升１﹒９８％
　　創夢天地（０１１１９）　　　　４﹒５２元　　　升２﹒９６％
　　心動公司（０２４００）　　　２６﹒６０元　　　升４﹒３１％
　　禪遊科技（０２６６０）　　　　０﹒８０元　　　升２﹒５６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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