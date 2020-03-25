《異動股》騰訊漲近３％破廿天線，Ｓｗｉｔｃｈ國產遊戲獲發版號

《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒８５％，報３７５﹒６元；成

交約１５７８萬股，涉資５９﹒４０億元。盤中高見３８１﹒６元，重上廿天線（３７２﹒４６

元）。

原國家新聞出版廣電總局官網顯示，共５３款遊戲獲得３月第二批國產遊戲版號。據內媒報

道，在此次版號中首度出現任天堂Ｓｗｉｔｃｈ平台的國產遊戲，分別是騰訊的《彩虹墜入》、

以及廈門遊力信息科技有限公司的《霓虹深淵》。

現時，恆生指數報２３１４９，升４８５點或升２﹒１４％，主板成交６２４﹒７５億元。

國企指數報９３８３，升１９９點或升２﹒１７％。

上證綜合指數報２７６１，升３９點或升１﹒４３％，成交１５４２﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１０１３９，升２１８點或升２﹒２０％，成交２４７４﹒２９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際（００２６８） １０﹒１２元 跌１﹒９４％

騰訊控股（００７００） ３７５﹒６０元 升２﹒８５％

網龍 （００７７７） １８﹒５４元 升３﹒１１％

同程藝龍（００７８０） １０﹒３８元 升３﹒３９％

第七大道（００７９７） ２﹒７５元 跌１﹒０８％



ＩＧＧ （００７９９） ４﹒６３元 升１﹒９８％

創夢天地（０１１１９） ４﹒５２元 升２﹒９６％

心動公司（０２４００） ２６﹒６０元 升４﹒３１％

禪遊科技（０２６６０） ０﹒８０元 升２﹒５６％

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（ｙｋ）

