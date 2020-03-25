【新冠肺炎】工信部回應三大運營商用戶暴減：臨時號流量卡被註銷

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》內地三大運營商發布業績，手機用戶數出

現暴減。根據三大電訊公司公布的資料，中國移動的２月用戶數與１月的用戶數相比減少７２５

萬人，本年度淨增「－８１１﹒６萬人」；中國聯通本年度淨增「－１１８﹒６萬人」；中國電

信本年度則是淨增「－５１７萬人」，三大電訊商總計本年度淨增「－１４４７﹒２萬人」，也

就是減少１４４７萬人。

工信部信息通信管理局局長韓夏回應稱，工信部也關注到該現象，經過向三家運營商了解，

初步分析可能有以下兩個方面的原因：

一是受疫情因素的影響，２月份電信企業有很多的實體渠道沒有辦法正常營業，雖然開通了

線上的服務，但是很多用戶還習慣去實體營業廳辦理一些新開戶等等業務，因此新發展用戶的速

度有所放緩。還有就是部分的存量用戶因為不能復工復產，社會經濟活動需求減少了，有一些臨

時卡進行了銷號處理，註銷了臨時號碼。

二是隨著攜號轉網全國的實施和提速降費的深入推進，部分原來有雙卡的用戶，不再需要單

獨的流量卡，這部分流量卡用戶註銷了號碼。

他表示，相信隨著經濟社會活動逐漸恢復，移動通信的用戶數未來可能還出現增長，根據中

國電信最新的數據顯示，３月１到３月２２日中國電信移動用戶數日均新增２４﹒５萬，比２月

份的日均新增用戶數量增長了１１４％。

