  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2020 16:27

【新冠肺炎】工信部回應三大運營商用戶暴減：臨時號流量卡被註銷

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》內地三大運營商發布業績，手機用戶數出
現暴減。根據三大電訊公司公布的資料，中國移動的２月用戶數與１月的用戶數相比減少７２５
萬人，本年度淨增「－８１１﹒６萬人」；中國聯通本年度淨增「－１１８﹒６萬人」；中國電
信本年度則是淨增「－５１７萬人」，三大電訊商總計本年度淨增「－１４４７﹒２萬人」，也
就是減少１４４７萬人。
　　工信部信息通信管理局局長韓夏回應稱，工信部也關注到該現象，經過向三家運營商了解，
初步分析可能有以下兩個方面的原因：
　　一是受疫情因素的影響，２月份電信企業有很多的實體渠道沒有辦法正常營業，雖然開通了
線上的服務，但是很多用戶還習慣去實體營業廳辦理一些新開戶等等業務，因此新發展用戶的速
度有所放緩。還有就是部分的存量用戶因為不能復工復產，社會經濟活動需求減少了，有一些臨
時卡進行了銷號處理，註銷了臨時號碼。
　　二是隨著攜號轉網全國的實施和提速降費的深入推進，部分原來有雙卡的用戶，不再需要單
獨的流量卡，這部分流量卡用戶註銷了號碼。
　　他表示，相信隨著經濟社會活動逐漸恢復，移動通信的用戶數未來可能還出現增長，根據中
國電信最新的數據顯示，３月１到３月２２日中國電信移動用戶數日均新增２４﹒５萬，比２月
份的日均新增用戶數量增長了１１４％。

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道25/03/2020
憧憬美國刺激經濟方案 港股漲863點收23527突破十天線
數碼轉型攻略25/03/2020
新型肺炎突然爆發 引起公司管理層反思 流動辦公Mobile Office是否仍是不切實際呢？
生財有道25/03/2020
【恒地績後】恒地少賺45%停派紅股 大行紛紛削目標價仍籲買入
FOCUS25/03/2020
【FOCUS】疫情曲線大有啟示 中國經濟表現成引路明燈
中國故事25/03/2020
《京城近觀》「報復消費」會迎來春天嗎？
生財有道25/03/2020
【全球放水】美元短期未見頂 惟基本面堪憂遲早回調
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Pop Up Dance成本價出售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金