《午市前瞻》港股短期反彈浪或見頂，宜趁２３５００點高位獲利

《經濟通通訊社２５日專訊》市場憧憬美國參議院快將通過政府推出的２萬億美元經濟援助

方案，隔晚（２４日）道指及標指各從三年低位反彈，當中道指飆２１１２點或

１１﹒３７％，創１９３３年以來最大單日百分比漲幅，刺激港股今早裂口高開５９２點報

２３２５５點。出口股及保險股造好，帶動港股曾經最多飆８２５點高見２３４８８點。及後，

部分重磅股及內銀股見或利盤，加上美股三大期貨倒跌，令港股升幅收窄，最低曾見２３０７６

點。最終港股半日報２３１４３點，升４７９點或升２﹒１２％，主板成交８０１﹒０８億元。

國企指數報９３７５點，升１９１點或升２﹒０８％。

Ａ股同樣急彈，上證綜合指數報２７６５點，升４２點或升１﹒５７％，成交１８１６﹒１

億元人民幣。深證成分指數報１０１５１點，升２２９點或升２﹒３２％，成交２８９６﹒８０

億元人民幣。

重磅股方面，Ｓｗｉｔｃｈ國產遊戲獲發版號的騰訊控股（００７００）漲２﹒６８％，報

３７５元；友邦保險（０１２９９）彈５﹒０１％，報６７﹒１元；匯豐控股（００００５）跌

０﹒１１％，報４５﹒０５元；中國移動（００９４１）跌１﹒５％，報５５﹒７５元；香港交

易所（００３８８）升２﹒２３％，報２２８﹒８元。



＊市場續憧憬２萬億救市方案通過，申洲揚９％＊



市場繼續憧憬美國２萬億美元救市方案通過，出口股急彈。去年調整後純利大漲五成半的萬

洲國際（００２８８），半日股價揚８﹒０３％，報７﹒１３元；；Ｎｉｋｅ上季收入超預期，

申洲國際（０２３１３）彈９﹒３９％，報８０﹒４元；裕元集團（００５５１）升

５﹒０６％，報１０﹒８元；創科實業（００６６９）升６﹒６５％，報４９﹒７元；敏華控股

（０１９９９）升５﹒３２％，報４﹒１６元。

人民幣?美元中間價報７﹒０７４２，上調２５７點，內房股回穩。去年多賺一成一的中國

奧園（０３８８３），半日股價走高５﹒０９％，報８﹒６７元；龍湖集團（００９６０）漲６

﹒１８％，報３５﹒２元；中國恆大（０３３３３）升６﹒０３％，報１０﹒９元；融創中國（

０１９１８）升３﹒０１％，報３５﹒９元；中海外（００６８８）升２﹒８３％，報

２３﹒６５元。

５Ｇ概念股隨市走高。擬與日本移動運營商ＫＤＤＩ合作推新５Ｇ智能手機的中興通訊

（００７６３）飆７﹒８９％，報２４﹒６元；京信通信（０２３４２）漲３﹒３７％，報

３﹒０７元；中國通信服務（００５５２）升６﹒４６％，報５﹒２７元；中國鐵塔

（００７８８）無升跌，報１﹒６６元；長飛光纖光纜（０６８６９）升４﹒４８％，報

１４﹒９２元。



＊特朗普指支援波音，中航租賃急彈一成八＊



國務院鼓勵航空貨運業重組，加上美總統特朗普指不會讓美飛機製造商波音倒閉，航運股走

高。中銀航空租賃（０２５８８）飆１８﹒０３％，報４８﹒４５元；中國國航（００７５３）

升４﹒６３％，報５﹒２元；南方航空（０１０５５）升８﹒５％，報３﹒３２元；東方航空（

００６７０）升６﹒１８％，報２﹒７５元；國泰航空（００２９３）升５﹒９９％，報

８﹒３２元。

傳蘋果４月起重開門店，手機設備股應聲大漲。瑞聲科技（０２０１８）升７﹒９１％，報

４１﹒６元；舜宇光學（０２３８２）升２﹒６１％，報１０６﹒１元；比亞迪電子

（００２８５）升２﹒５８％，報１１﹒９２元；丘鈦科技（０１４７８）升２﹒６１％，報８

﹒６４元；富智康集團（０２０３８）升１﹒１５％，報０﹒８８元。

內地發布《關於支持商貿流通企業復工營業的通知》，要求穩住汽車消費，各地商務主管部

門要積極推動出台新車購置補貼、汽車「以舊換新」補貼等，汽車股反彈。吉利汽車

（００１７５）升５﹒３８％，報１１﹒７６元；比亞迪（０１２１１）升３﹒８２％，報

３６﹒７元；長城汽車（０２３３３）升１０﹒６７％，報４﹒７７元；北京汽車

（０１９５８）升３﹒６５％，報２﹒８４元；廣汽集團（０２２３８）升４﹒６３％，報

７﹒９１元。（



＊李偉傑﹕舜宇約１０３元小注買入＊



港股今日跟隨外圍繼續反彈，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，受惠華府推出無

限量寬措施以及憧憬救市方案於國會通過，投資市場恐慌情緒略為降溫，隔晚美股大升，ＶＩＸ

指數亦由早前歷史高位約８５水平回落，至目前約６１水平，有助帶動港股反彈。不過，他指出

，以今次跌浪黃金回調比例０﹒３８２計算，港股將在２３５００點整固後回調，建議投資者趁

高位鎖定利潤。

他補充，港股下行趨勢未止，２１０００點為重要防守關口，因為早前兩次急挫仍未失守，

未來走勢視乎美國疫情發展，及留意早前的基金續回潮會否捲土重來，以及ＶＩＸ指數會否再次

上升７０以上的嚴重水平，以上因素均會加劇美股跌勢。

手機設備股今日普遍向上，李偉傑預料，雖然有傳蘋果公司於四月重啟門市，惟各國陸續實

施宵禁等措施限制民眾外出，並不構成買入手機股的藉口。他建議等候整體板塊稍作調整始部署

，以舜宇為例，可考慮在昨天收市價（約１０３元）小注買入。（ｙｋ、ｋｓ）

