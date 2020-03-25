【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６８﹒１億人幣，買建行騰訊沽平保中興

《經濟通通訊社２５日專訊》市場憧憬美國國會通過刺激經濟方案，隔晚美股道指收市飆

２１１２點，創１９３３年以來最大單日升幅。港股亦延續昨日升勢。恆指高開５９２點後，升

幅曾收窄至３９８點，其後美國白宮與參議院宣布達成協議，道指期貨上升，港股升勢復現，尾

段突破上午高位，最多升９０５點高見２３５６９點，最終收報２３５２７，升８６３點或３﹒

８％。

按額度計算，北水全日淨流入６８﹒１億元人民幣，增加２２﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、中國太保（０２６０１）；淨賣

出最多的依次是中國平安（０２３１８）、中興通訊（００７６３）、藥明生物（０２２６９）

。

主板成交１５１１﹒６２億元增加９﹒７％。其中港股通成交２９５﹒１億元，佔總成交

１９﹒５％。



＊內銀隨市升，北水落力掃建行＊



中港股市回升，憧憬內地出招刺激經濟，建行升０﹒９６％，報６﹒３３元；獲北水熱情掃

貨，淨流入１５﹒７１億元。

騰訊升４﹒０５％，報３８０元；中國太保上升９﹒６４％，報２２﹒７５元；北水分別流

入６﹒７６億元及２﹒０１億元。

中國平安升３﹒０６％，報７５﹒７５元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額３﹒０６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １５﹒７１

騰訊控股 （００７００） ６﹒７６

中國太保 （０２６０１） ２﹒０１

萬洲國際 （００２８８） １﹒７２

金山軟件 （０３８８８） １﹒１１



淨沽出最多港股：

中國平安 （０２３１８） －３﹒０６

中興通訊 （００７６３） －０﹒４５

藥明生物 （０２２６９） －０﹒３７

中芯國際 （００９８１） －０﹒１７

美團點評 （０３６９０） －０﹒１５

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（ｃａ）

